梵高的撒玛利亚人. July. 12, 2023 07:56. . 文森特•梵高直到晚年还在模仿其他画家的画。正如他在写给弟弟特奥的信中所说的那样，他相信画家也可以这样做，并表示这就像演奏者演奏贝多芬的作品时补充自己的解读一样。他不介意世界怎么说。他在1890年去世之前画的《好心的撒玛利亚人》也是演奏尤金•德拉克洛瓦的《好心的撒玛利亚人》的画。 正如题目所言，德拉克洛瓦的画是以《卢卡福音》中登场好心的撒玛利亚人的故事为基础创作的。耶稣被律法师问到“谁是我的邻居？”时，他回答说，真正的邻居不是装作没看到遭到抢劫而死去的人而路过的司祭或利未人（Levi），而是觉得他可怜，把他载上骡子带到旅馆照顾的撒玛利亚人。他们不是只用嘴说律法和信仰的伪善的人，而是被这些人无视和蔑视的撒玛利亚人，如果现在说的话，生活在被以色列践踏的西岸地区的撒玛利亚人才是真正的邻居。 德拉克洛瓦将让受伤的人骑在骡子上的撒玛利亚人形象化。梵高模仿那幅画，给它穿上诠释的外衣。德拉克洛瓦的画中骡子在左边，梵高的画中在右边。德拉克洛瓦的撒玛利亚人穿着红色外衣，显得强烈而结实，梵高的撒玛利亚人穿着黄色外衣，显得柔和温暖。梵高的黄色与其说是黄色，不如说是他喜欢画的向日葵的颜色。撒玛利亚人温暖的心和柔和色彩的盛宴并不是两码事。也许是连褐色的骡子也被主人的心所感动，它聚拢前脚默默地承受着载在自己背上受伤的人的重量。 在精神病院的梵高画了这幅画，两个月后去世了。他在画中属于哪一方呢？是撒玛利亚人，还是受伤的男人？看画儿的我们属于哪一方呢？无论是哪一种，都会给人带来莫名的安慰。

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