市中心水枪庆典时隔4年回归. July. 12, 2023 07:57. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 因新型冠状病毒感染症（COVID-19）扩散而中断的水枪庆典时隔4年将再次在首尔市中心举行。 参加者们将在以生存射击游戏《绝地求生》为主题的活动现场，互相打水枪来消解夏日的酷暑。还准备了DJ派对和舞蹈演出。此外，为孩子们准备的歌剧演出、展示实验性艺术作品的庆典等也将在首尔各地举行。 ● 时隔4年回归的市中心水枪庆典 首尔市11日表示，将于7、8月在首尔市中心举行丰富多彩的文化艺术庆典。 首先，将于8月12、13日在麻浦区文化储备基地举行“W.G.F（Water Gun Festival）水枪庆典”。水枪庆典是2013~2019年7年间约有100万人参加的首尔代表性夏季庆典，但由于新冠病毒的扩散，2019年以后中断了举办。活动时隔4年重新启动，场所从之前举行的新村一带变成了拥有广阔原貌用地的麻浦区文化储备基地 活动主管公司“Heyway”计划在此次庆典上将游戏《绝地求生》的概念体现到活动现场。《绝地求生》是100人相互竞争只剩最后1人的游戏。主办方相关人士表示：“正在摸索将战场要素引入活动现场各处的方案”，“第一次预售时3000张门票全部售罄，准备追加销售，参加热情非常高。”之前活动现场有免费区和收费区，但今年改为全面收费（入场券3万韩元）模式。 8月8日至27日，在西大门区新村文化发电站一带将举行能够感受到艺术家们热情的“首尔边缘艺术节2023”。作为展示艺术家们自由、主体灵感的庆典，共有96组以“邀请大家”为主题，展示实验性艺术作品。今年为了提高观众的接近性，取消了大部分作品的观看限制年龄。还引进了残疾人预售及打折系统。 ● 尽情享受暑假的“儿童庆典” 为迎接暑假的孩子们准备了庆典。本月19日至22日，“2023首尔儿童歌剧节”将在恩平区恩平文化艺术会馆举行。在这里可以欣赏到《解决高手福雨》、《韩塞尔与葛雷特》等符合儿童眼光的歌剧演出和参与型演出、拍照区等。本月15日至30日在大学路艺术剧场等地举行的“2023国际儿童青少年剧场联盟（ASSITEJ）国际夏日庆典”上，观众们也将欣赏到国内外10部优秀的儿童青少年戏剧。 为纪念光复78周年，还将举行可以体验独立前后历史的庆典。8月12日至15日在西大门刑务所历史馆举行的“西大门独立庆典”上，可以免费观看以“独立与和平”为主题的纪念音乐会和企划展示等。同月14、15日，在首尔游戏广场将举行讲述女性独立运动家金玛丽亚老师故事的《音乐剧金玛丽亚》演出。 在首尔举行的各季节庆典信息可以在智能首尔地图（map.seoul.go.kr）确认。同时还支持寻路、地图复印等功能。首尔市文化本部长崔京周（音）表示：“希望市民们与家人和朋友一起享受庆典，度过充满活力的夏天”，“今后也将积极支援能够给市民生活带来活力的庆典。”

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