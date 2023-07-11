陷入“虚假实习生疑惑”的曹国儿子：“自愿返还延世大学硕士学位”. July. 11, 2023 07:55. by 李相焕记者 payback@donga.com. 涉嫌在延世大学研究生院入学考试中利用虚假实习确认书的前法务部长官曹国的儿子曹某（26岁）10日表示，将主动返还硕士学位。 曹前长官方面当天表示：“曹某经过长时间的考虑，决定返还延世大学研究生院硕士学位。已经将该意思作为内容证明通知了延世大学研究生院。” 曹某在2017学年度第二学期报考延世大学政治外交研究生院硕士、博士统合课程后落选，2018年再次应试并合格，2021年获得了硕士学位。入学择优录取当时，曹某提交了在法务法人青脉实习16个小时的确认书，但相关确认书被虚假发放的疑惑浮出水面后，检察机关已着手展开调查。 发放确认书的共同民主党议员崔康旭因涉嫌妨碍研究生院入学考试业务（妨碍业务）而被移交审判。据调查，当时崔议员受曹前长官的夫人、前东洋大学教授郑景心的委托，发放了“2017年1~10月每周2次，共16个小时出色地履行了实习生的作用和职责”的虚假确认书。2021年一审当时，崔议员被判有期徒刑8个月，缓期两年执行，并被剥夺议员资格，去年5月二审也作出了与一审相同的判决。 延世大学方面表示：“去年为了讨论是否维持曹某的硕士学位而成立了入学典型工程管理委员会，考虑到曹某的意愿，计划不久后召开委员会，讨论是否维持曹某的学位。” 另外，本月7日曹前长官的女儿曹敏也曾表示，以取消自己入学的高丽大学和釜山大学医学专门研究生院的入学取消处分不当为由提出的诉讼将全部撤回。

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