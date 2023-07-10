日益扩大的“日元超级贬值”风险……应动员所有支援出口企业的政策. July. 10, 2023 07:58. . 随着日元贬值，韩国经济的忧愁正在加深。由于日元币值跌至8年来的最低水平，在海外与日本竞争的韩国产品的价格竞争力正在下降。随着韩元对日元汇率的下降，前往日本的游客增加，对日旅游收支逆差呈剧增趋势。也就是说，诱导日元弱势的日本货币政策阻碍了韩国经济的恢复。 上周三，韩元对日元的汇率盘中跌至100日元兑897韩元。韩元对日元汇率跌至800韩元以下是自2015年6月以来的第一次。日元价值今年下降了9%左右，在10个主要国家货币中跌幅最大。因为，在新冠疫情结束后，其他大多数发达国家提高标准利率、减少市场货币量的情况下，长期饱受通货紧缩（物价下降）困扰的日本独自坚持负利率政策。 迫在眉睫的是韩国的出口企业。虽然2010年代以后竞争品种大幅减少，但两国仍然在汽车、钢铁、石油化学、纤维等领域展开激烈的竞争。日本企业将低廉的美元标价作为杠杆，积极展开低价攻势，收益性得到改善，而韩国企业则因价格竞争力减弱而面临困境。 再加上日元贬值导致负担减轻，去日本旅行的韩国人正在剧增。今年夏季休假旺季的机票销量前两位是飞往日本的东京和大阪。今年1至5月累计旅游收支逆差规模已比去年同期翻番。据说，在日本当地低价购买T恤衫、威士忌，回到韩国高价出售的“倒爷”也再次登场。 问题是这种情况很有可能持续到明年。日本银行公开表示，短期内将继续维持目前的货币政策。有“日元先生”之称的前日本财务省次官榊原英资预测，目前为140日元左右的美元兑日元价值明年可能会上升到160日元。 “日元超级贬值”已经成为韩国出口不振的主要原因，随着全球半导体市场的停滞、中国经济恢复的推迟，成为了实质性的危险因素。旅游收支的恶化甚至威胁到了经常收支顺差基调。为了背负着不利的价格竞争力沙袋进行竞争的韩国出口企业，政府应该谋求所有可能的税制和金融支援政策。

한국어