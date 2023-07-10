李康仁加盟梅西离开的PSG队，将与姆巴佩和内马尔同吃一锅饭. July. 10, 2023 07:59. by 金正勋记者 hun@donga.com. “Shoot Dori”李康仁（22岁）将与基利安•姆巴佩（25岁）、内马尔（31岁）同吃一锅饭。 李康仁穿上了法国职业足球甲级联赛（第一级联赛）豪门俱乐部巴黎圣日耳曼队（PSG）的队服。这是由“世界级”前锋姆巴佩和内马尔效力的球队。“足球之神”里奥内尔•梅西（36岁•国际迈阿密）直到上赛季为止一直效力于该球队。 PSG于9日通过球队网站表示：“球队已经与李康仁签约。很高兴公布他加入的事实”，“李康仁是第一个加入PSG的韩国球员。”合同期限为5年，到2028年为止。PSG队和李康仁的前所属球队皇家马洛卡（西班牙）虽然没有公开转会费，但欧洲当地媒体报道说，转会费为2200万欧元（约314亿韩元）。有报道称，转会费的20%（约63亿韩元）将归李康仁所有。专门报道PSG球队消息的《文化PSG》报道称，李康仁的年薪为400万欧元（约57亿韩元）。这是他在效力马洛卡时期50万欧元的8倍。李康仁在PSG队的球衣号码是19号。他在马洛卡队也身披19号球衣。 PSG当天在网站首页上发表了包括75秒左右的1问1答视频在内的5个有关李康仁入队的帖子。可以说PSG在引进李康仁方面下了很大功夫。PSG表示，“他是韩国球员中最年轻的出道欧洲甲级联赛的球员，无论身处什么位置，他都能用熟练的左脚证明自己的价值。在狭小的空间里也能轻松地移动，很容易就能控制皮球。”李康仁在10岁的2011年去西班牙足球留学，加入了巴伦西亚（西班牙）青少年队，在17岁的2018年在该队进行了西甲联赛的首场比赛。2021年8月他转队到马洛卡队。 PSG俱乐部还介绍说，李康仁是出演以“儿童足球”为素材的电视节目而享有超高人气的足球神童（prodigy）。李康仁在6岁的2007年出演了TV综艺节目《飞翔吧，Shoot Dori》，当时以与同龄人不同层次的体力和个人技在全国享有很高的人气。据说，李康仁在抓周时双手拿着足球，从走路开始就在家中的地板上踢球。 李康仁也发表了“想尽快开始我的新冒险”的感想，表达了对自己在PSG队的未来的期待。李康仁在接受球队采访时表示：“很高兴加入世界上最大的球会之一PSG。我会帮助球队尽可能多地夺冠。”他还说，“我是一个对胜利有很大渴望的球员”，“我是一名能在球场两翼奔跑的中场球员，而且擅长控制球。我来这里是为了帮助球队取得胜利。” PSG创立于1970年，此前在法甲联赛中曾9次登上冠军宝座。其中7次是在2011年球队被卡塔尔投资厅所有的“卡塔尔体育投资公司”收购后获得的冠军。

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