美中未能就半导体和稀土金属出口限制找到突破口. July. 10, 2023 08:00. by 华盛顿=常驻记者文炳基、北京=常驻记者金基龙 weappon@donga.com、kky@donga.com. 访问中国的美国财政部长珍妮特·耶伦9日表示：“世界足够大，美国和中国可以共同繁荣。美中今后将更加频繁地定期沟通。”在美中战略竞争引发新冷战的忧虑下，两国就定期举行经济对话达成了协议。但是，在美国半导体出口限制和中国稀土金属出口限制等两国核心悬案上，未能找到突破口。 耶伦当天结束为期三天的日程，在北京美国驻华大使馆举行记者会强调：“美中‘脱钩’不仅会给两国带来灾难，给世界带来不稳定，而且无法实行。”耶伦访华期间与中国总理李强、副总理何立峰等举行了连锁会谈。她对此评价说：“在两天共10个小时左右的会谈中，为进一步巩固美中关系做出了努力。” 但是，围绕半导体等两国经济悬案，没有达成任何具体协议。耶伦表示：“两国出现了重大分歧。谁也不能在一夜之间解决美中问题。”耶伦对中国的反间谍法和经济报复表示担忧，并施压减免新兴国家的债务。据悉，中国要求美国撤销对中国产品的高关税和放宽美国半导体出口限制等。 中国媒体就拜登政府上台后的首次美中高层经济对话评价说，“进行了有深度的对话”。另据中国官媒新华社报道，何立峰就美国的各种限制表示：“把国家安全一般化，不利于正常的经济和贸易。”

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