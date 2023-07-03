美国重新加入联合国教科文组织……“目的是牵制中国影响力”. July. 03, 2023 07:36. by 李智允记者 asap@donga.com. 美国2018年退出联合国教科文组织，时隔5年再次加入。有分析认为，美国正在与中国展开人工智能等尖端技术主导权的竞争，为了牵制中国在科学领域国际机构的影响力而决定回归。 当地时间6月30日在法国巴黎联合国教科文组织总部举行的成员国表决结果显示，157个国家（全体193个成员国）中有132个国家表示赞成，确定重新加入美国。中国、俄罗斯、朝鲜等10个国家对此表示反对。这是美国拜登政府在6月8日提交加入申请书后时隔22天。 据分析，美国是为了在规范管理生成型人工智能的竞争中不被中国夺走主导权而重返联合国教科文组织。因为联合国教科文组织制定的报告对美国、欧盟等世界主要国家构想的人工智能技术发展蓝图及规范管理相关政策产生影响。联合国教科文组织6月15日发表了相关劝告案，称“这是对推进引入规范管理人工智能的西方七国（G7）领导人的要求的回应”。智库“加拿大亚太基金会”高级研究员巴特·埃德斯（音）对香港《南华早报》表示：“美国正在关注联合国教科文组织进行的人工智能相关讨论，可能是为了在联合国教科文组织与中国竞争而重新加入。” 美中竞争也体现在联合国教科文组织分摊额上。作为此次重新加入的条件，美国决定分期缴纳2011年至2018年拖欠的6.19亿美元（约8165亿韩元）。从2011年11月（奥巴马政府时期）联合国教科文组织批准巴勒斯坦加入成为成员国起，到2018年（特朗普政府）美国指责联合国教科文组织反以色列并退出，美国以本国法律限制向承认巴勒斯坦国的机构提供财政支援为根据，没有缴纳分摊额。 在美国缺席期间，中国在联合国教科文组织的影响力变大了。2017年中国缴纳了联合国教科文组织全体分担额的8%，每年都在增加比率，今年负担了20%，是缴纳最多的成员国。其后依次为日本（10%）和德国（8%）。美国决定重新加入后支付全体分担额的22%。

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