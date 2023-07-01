总统讲话越来越糙……想听打磨过的“领导人语言”. July. 01, 2023 07:54. . 尹锡悦总统最近在韩国自由总联盟创立纪念仪式上表示，“反国家势力一直在歌唱终战宣言”，政界因朝野就此展开攻防战而吵闹得不可开交。共同民主党强烈反对说，尹锡悦把前任文在寅政府和在野党规定为“反国家势力”。总统室方面虽然表示，“这不是针对上届政府和特定政治势力的发言”，但国民力量党维护尹锡悦的发言，对在野党展开了攻势。 围绕尹总统特有的强硬发言引发的争议虽然不是一两天的事情，但预计此次发言将产生不小的影响。就任初期，尹总统的上班路问答发言曾接连引起争议，此次发言是在事先准备好的演讲中发表的。即使考虑到这是在代表保守右派的团体活动中做出的发言，其程度也有些过分，从前后脉络来看，无论谁听都是针对前政府的。 尹总统的发言也与最近政府人士的胡言乱语相吻合。检察官出身的警察制度发展委员长朴仁焕表示：“70%以上的国民不知道文在寅（前总统）是间谍。”执政党内部也有人担心，尹总统的“反国家势力”发言等于是袒护朴委员长的极端发言。在此次次官级人事调动中，曾进行极右油管（YouTube）广播的人士被内定为国家公务员人才开发院院长，对此也不能轻易放过。 据悉，尹总统前天召见将派遣到各部门担任次官的总统室秘书，要求他们“与掠夺性的利权卡特尔进行斗争”。总统室方面解释说，打破“利权卡特尔”是两年前尹总统宣布参与政治时开始的构想。当时尹总统批评文在寅政府“超越权力私有化，试图通过延长执政来掠夺国民”。政府内外有分析认为，这是要求根除前任政府残余的强烈要求。 这一系列发言可以看作是尹总统以15名部长、次官级人士为契机，正式调整新政府的基调，推进国政运营的意志的表现。其中可能还包含着对处处拖后腿的巨大在野党的绝望感。 但是，这应该用明确的国政议程和具体政策来表现，而理念上的对决性言辞只会加速分帮结派。 总统的强烈信息虽然效果显著，但副作用也不容小觑。这反证了提出“清算积弊”的前任政府的失败。从尹总统的发言中可以看出进入执政第二年，特别是在明年议会选举之前，要取得某种成果的焦虑。助长阵营对决或国民矛盾的发言不是领导人的语言。更何况，兴奋和分裂的语言不符合保守的品格。

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