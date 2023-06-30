时隔8年韩日恢复货币互换，不能“因为外交摩擦而中断”. June. 30, 2023 07:53. . 韩国和日本将重启因历史纠纷等中断的货币互换。韩日两国财政部长昨天在东京召开的会议上，就恢复100亿美元规模的货币互换达成了协议。这距离2015年结束已经过去了8年。与此同时，两国还决定扩大相互金融投资活性化和区域内金融安全网、国际税收等合作领域。 韩日重启货币互换协议，可以看作是恢复此前中断的金融合作渠道，也是显示两国关系恢复的象征性措施。韩国维持着超过4200亿美元的外汇储备，因此立即发生外汇不足事态的可能性很小，但仅凭确保了非常时期流动性供应的安全阀，就能给金融市场带来相当大的效果。此次互换是以全额美元为基础签订的，因此非常时期有助于确保美元流动性。 一直以来，每当出现外交矛盾时，韩日之间的经济合作就会持续坎坷。就货币互换而言，在结束以后，韩国政府曾要求在2016年重启，但由于慰安妇少女像问题日本中断了协商，讨论未能取得进展。但如今，两国在恢复关系的同时，逐一解决经济壁垒，这对两国都有利。两国在2月韩国提出强制征用解决方法后，依次进行了首脑会谈和穿梭外交、解除相互出口限制等。 被政治、外交变数束缚而中断经济合作，最终会给两国带来损失。日本4年来把韩国排除在“白名单”之外的措施，对本国企业也造成了负担，内部也面临着“贸易政策失败”的批评。更何况，目前是美国的对华牵制和全球供应网确保战等导致经济区块化等全球经济格局迅速变化的时期。在因新冷战加剧而动荡的国际形势下，两国都被要求紧密合作。这就是即使在外交上发生摩擦，也要在经济领域保持合作的原因。好不容易恢复的两国经济合作不能再因试图“经济武器化”而中断。

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