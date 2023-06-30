欧洲媒体纷纷表示，“金玟哉接近与拜仁慕尼黑达成5年合同”. June. 30, 2023 07:56. by 金培中 wanted@donga.com. 欧洲媒体报道金玟哉（27岁•那不勒斯•照片）即将转会“德甲霸主”拜仁慕尼黑队，转会专家也纷纷爆料了这一消息。 专门负责欧洲足球转会事务的记者法布里奇奥•罗马诺29日通过自己的社交媒体表示：“拜仁队与金玟哉就个人合同达成了口头协议。到2028年为止，合同期限为5年”，“金玟哉接受了拜仁俱乐部方面开出的合同条件。拜仁队的下一步是向那不勒斯支付买断（无需经过所属球队同意就可以转队的最低转会费）金额。”据悉，金玟哉的买断条款将从下月1日开始启动，为期半个月，解约金为5000万欧元（约717亿韩元）。 意大利媒体《卡尔齐奥梅尔卡托》也在同一天报道说：“金玟哉将离开意甲前往德甲联赛。拜仁队在与曼联队（英格兰）的引进金玟哉的竞争中获胜。”主要报道巴黎圣日耳曼（PSG•法国）相关消息的《PSG Chief》也表示：“曾是PSG引进对象的金玟哉与拜仁队达成了5年合同。” 欧洲转会专门媒体《转会市场》最近将金玟哉的身价定为6000万欧元（约860亿韩元）。这一金额比3个月前推算的5000万欧元上涨了1000万欧元。去年6月加盟那不勒斯队时，金玟哉的身价为2500万欧元，在1年内市场价值增加了1倍以上。据悉，今年夏天包括拜仁和PSG在内，曼联和曼城（英格兰）等欧洲顶级俱乐部向金玟哉提议引进他。 金玟哉15日进入陆军训练所接受基础军事训练。下月6日将离开训练所。预计，拜仁队将在金玟哉出所之际正式宣布引进他。

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