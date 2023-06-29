尹锡悦：“反国家势力唱起解除对朝制裁和终战宣言之歌”. June. 29, 2023 07:55. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统28日批评称：“具有歪曲的历史意识、不负责任的国家观的‘反国家势力’们哭诉着要求联合国安理会解除对提高核武装水平的朝鲜共产集团制裁，唱起了解散联合国军司令部的终战宣言。”分析认为，这一表态是为了用“反国家势力”的强硬措辞批评前任文在寅政府的对朝政策，强调加强韩美日安保合作的现政府外交政策的正当性。 尹锡悦当天上午在首尔奖忠体育馆举行的韩国自由总联盟创立第69周年纪念仪式上表示：“合唱终战宣言，是为了防止一旦朝鲜再次侵略，联合国军司令部及其战斗力的自动启动。”现总统参加自由总联盟创立纪念活动，是自1999年金大中总统之后24年来的第一次。对于文在寅政府的对朝政策，他评价道：“这是虚幻的和平主张，是要我们相信想侵略我们的敌人的善意。自由大韩民国的国家安全受到了致命的动摇。” 实际上将前任政府称为“反国家势力”的尹锡悦当天最大限度地提高了批判前政府的力度。尹锡悦表示：“有组织地持续进行虚假煽动和捏造，还用假新闻和怪谈动摇和威胁自由大韩民国、否定国家认同感的势力太多了。我们面临着很多挑战和危机。”他还特别指出：“为了金钱和出人头地，很多人与他们结成一伙，专搞反国家行为。”分析认为，尹锡悦自参加总统选举后一直着意批评运动圈势力的“利权卡特尔”，这一次再次暴露出了他的问题意识。 当天，他自我评价说：“就任总统后强化了韩美同盟，将韩美同盟提升为核基础。只关注朝鲜、被中国无视的韩国外交，已经发展成为与尊重国际规范的五大洋六大洲所有国家紧密合作的全球中枢外交。他还说：“想要推翻自由大韩民国或阻碍发展的势力正在国家到处构建组织和势力。这不是保守、进步的问题，而是守护大韩民国认同感的问题。”

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