“请带家人到‘首尔儿童OK区’用餐”. June. 28, 2023 07:57. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. “带着孩子、以家庭为单位的客人增加了很多。” 在首尔市龙山区经营意大利餐厅的朴锡元（音，42岁）27日接受《东亚日报》的电话采访时表示：“因为是大学街，所以以前的主要顾客是学生和教授，但最近每周都有四五拨婴幼儿陪同客人来访。” 他说，以家庭为单位的顾客增加得益于去年12月在店铺门前贴上儿童手掌大小的黄色贴纸。写有“首尔儿童OK区”的方块贴纸下面写着“爸爸妈妈幸福项目”。 ● 欢迎儿童的“首尔儿童OK区” 该贴纸贴在首尔市作为低出生对策“爸爸妈妈幸福项目”之一正在推进的“首尔儿童OK区”的参与场所。首尔市从去年开始将孩子和父母可以放心使用的地方指定为“首尔儿童OK区”，并推广贴上贴纸。其出发点是，与不接受孩子为客人的“无儿童区”相反，扩散带着孩子的家庭客人可以安心外出就餐的氛围。 朴老板说：“随着无儿童区的扩散，带孩子来饭店的客人萎缩，还要看人眼色，他们的样子令人惋惜。为了营造无论何时带孩子都能舒适享受用餐的氛围，参加了首尔市的活动。” 随着店铺口口相传，以家庭为单位的顾客增加，店里还为孩子们准备了幼儿用椅子和蜡笔等物品。朴老板强调：“现在是孩子珍贵的时代，希望能为形成温暖迎接孩子的共识做出贡献。” ● 仅9个月参与企业就突破500家 首尔市规定，如果饭店老板具备儿童菜单、餐具、椅子、面积（建议营业申报面积80平方米以上）等一定条件，并向当地区政府提出申请，将在现场确认后指定为“首尔儿童OK区”。去年9月开始受理的结果显示，仅一个多月就有349家企业参与。时隔9个月突破500家，目前已指定504家。参与的饭店也从餐厅到面食店、咖啡厅等多种多样。首尔市相关人士表示：“为了让参与营业场所购买儿童便利用品，正在支援30万韩元。” 业主们参与“首尔儿童OK区”的原因多种多样。据首尔市政府调查，有些企业是为了在低出生率时代扩大对孩子的尊重和关怀，也有店家希望通过吸引家庭客人增加销售额等达到宣传的目的。在中区经营烤肉店的郑贤宇（音，43岁）说：“因为我是一个有着6岁孩子的爸爸，所以参加了‘首尔儿童OK区’，幸好参与的饭店越来越多了。希望最终形成所有店铺都以‘OK区’运营的社会氛围。” 首尔市计划以家庭餐饮需求较多的地区餐厅为对象，持续扩大“首尔儿童OK区”。特别是从今年下半年（7月-12月）开始，为了方便企业申请，决定不另设申请时间，可随时向管辖区政府提交申请。参与“首尔儿童OK区”的营业场所可以通过智能首尔地图（map.seoul.go.kr ）确认位置。

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