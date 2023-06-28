经济恢复受挫，饭桌物价上涨. June. 28, 2023 07:57. by 郭道英, 朴熙昌 now@donga.com,ramblas@donga.com. 在下半年（7~12月）即将到来之际，经济状况仍然没有出现明显的恢复迹象。虽然从今年年初开始有人预测下半年经济将恢复，但产业现场普遍认为“上低下高（上半年停滞下半年增长）”趋势并没有像预想的那样出现。由于担心年底前物价会进一步上涨，政府当局的苦恼也在加深。 大韩商工会议所27日表示，以全国2307家制造企业为对象，对第三季度（7~9月）企业景气展望指数（BSI）进行了调查，结果显示第三季度BSI为91。与上个季度的调查结果（94）相比，下降了3个百分点。BSI高于100意味着与前一季度相比景气前景持肯定态度，低于100则持消极态度。今年第二季度（4~6月）大幅上升的肯定性预测进入下半年后反而似乎有所减弱。 同期内需（94→90）和出口（97→94）BSI均下降。从行业来看，主力行业IT、家电（83）、电力（86）、钢铁（85）等行业也大幅低于标准值。曾呈上升趋势的汽车（98）、化妆品（93）行业也出现了更多的负面预测。这与以主力行业为中心，经济恢复趋势将正式开始的主要机构的预测截然不同。 政策当局的苦恼正在加深。因为预计今年年末也会超过韩国银行的物价稳定目标（2%），因此很难下调利率，而且财政投入余力也不足。 特别是，预计今年夏天将出现7年来首次出现的厄尔尼诺现象（东太平洋的海平面温度上升0.5度以上的现象），因此物价有可能再次动摇的忧虑正在加大。有分析认为，如果受乌克兰战争的影响，加上气候异常导致粮食原材料供应出现差池，好不容易呈现钝化趋势的消费者物价有可能再次回到上升趋势。已经出现了白糖价格上涨等“饭桌物价”蠢蠢欲动的征兆。 刺激经济的财政余力也不充分。今年1~4月的国税收入为134万亿韩元，与一年前同期相比减少了33.9万亿韩元。国家债务历史上首次超过1000万亿韩元，财政健全性也亮起了红灯。因此，有人预测，政府将于今年下半年以出口、投资为中心，将运用经济政策的焦点放在提高民间活力上。

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