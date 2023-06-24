13年来努力挖掘遗骸，引领“72年后的回归”. June. 24, 2023 07:49. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 为保卫祖国，留下10个月大的女儿去参加6•25战争在战场牺牲的士兵“回来”了。随着岁月的流逝，他的女儿也成为了70多岁的老人。这是士兵阵亡72年后的事情。截至去年，国防部遗骸挖掘鉴定团挖掘的国军遗骸共有1.1313万具。 国防部遗骸挖掘鉴定团23日表示，2010年至2022年12年间在江原道铁原郡一带三次发掘的遗骸身份被确认是一等兵金贤泽（音）。当天，国防部遗骸挖掘鉴定团在京畿道水原的得礼家中举行了向其女儿得礼（73岁）转交遗物的“护国英雄归来活动”。自2000年国防部遗骸挖掘鉴定团开始挖掘遗骸以来，金一等兵是第212名确认身份的战死者。 出生于全南新安的金一等兵在女儿出生10个月左右的1951年5月入伍参战。被分配到国军2师团反复战斗，入伍不到3个月的8月15日，他在铁原附近发生的“734高地战斗”中战死。734高地战斗是在中部战线要塞展开的激烈攻防战，以2师团为主力取得了胜利。 他的遗骸在战死60年后的2010年首次被发现。首先发掘出了股骨，之后到去年为止又发现了股骨和股骨等。国防部遗骸挖掘鉴定团在寻找阵亡者遗属的机动探问过程中，于2016年采集了女儿得礼的基因样本。之后经过基因样本精密对照分析，最近最终确认了两人是父女关系。得礼在听到确认遗骸身份的消息后说：“找到了父亲的遗骸，感觉像是完成了人生作业。” 6•25战争当时，韩国国军阵亡人数为16.2394万人。其中除当时被收拾的遗骸外，截至去年尚未找到遗骸的人达12.1879万人。到去年为止发掘的国军遗骸共有1.1313万具，但大部分因遗传因子样本不足，即使找到了遗骸也很难确认身份，因此无法回到遗属的怀抱。军队当局虽然以阵亡者8寸以内的亲戚等为对象确保了8.6575万个基因样本，但是以1名阵亡者为基准，确保多数样本的情况较多，因此急需确保样本。 军方当局投入10万多人（累计人员），每年3~11月进行遗骸挖掘工作。每年挖掘遗骸的地区达38~40个。国防部遗骸挖掘鉴定团的方针是“为国家牺牲的人由国家负责到底”。国防部相关人士表示：“由于国土开发造成的遗骸毁损、战死者直系亲属死亡等，遗骸挖掘工作与非常紧迫的时间进行了斗争”，“希望更多的遗属能够采集遗传因子样本，这样的话即使晚些，战死者遗体也能回到遗属的怀抱。”

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