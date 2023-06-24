SK On与福特汽车的合资电池公司在美国确保12万亿韩元政策资金. June. 24, 2023 07:50. by 郭道英 now@donga.com. SK On和美国福特汽车的电池生产合作法人“BlueOval SK”暂时从美国能源部确保了最多达92亿美元（约12万亿韩元）的政策支援资金。 SK On22日表示，根据能源部的尖端技术车辆制造（ATVM）贷款项目，BlueOval SK获得了92亿美元规模的政策资金贷款条件许可。最早将于年内签订正式合同。SK On表示，ATVM是根据2007年美国《能源独立安保法》制定的项目，此次是电池部门金融支援史上最大规模的项目。此前，LG能源解决方案和通用汽车（GM）的合作法人Ultium Cells LLC确保了25亿美元的ATVM贷款。ATVM项目贷款利率将适用于美国国债利率水平。在签订正式合同时，可以以10年期美国国债利率水平的低息获得贷款。 BlueOval SK计划将该资金用于美国肯塔基1、2工厂和田纳西工厂等共3个工厂的建设。这些工厂计划从2025年开始依次启动商业运营，总生产能力将达到120GWh（千兆瓦时）以上。以每辆需要105KWh电池的电动汽车为准，每年可以生产约120万辆。 SK On去年7月通过德国贸易保险机构欧拉•赫尔墨斯、韩国贸易保险公社、韩国进出口银行等公共出口信用机构，确保了2.6万亿韩元的欧洲电池事业资金。接着，通过母公司SK Innovation的出资，获得2万亿韩元支援金，以及分别从韩国投资PE East Bridge财团和MBK财团那里获得了1.2万亿韩元支援金，从沙特SNB Capital那里获得1.1万亿韩元支援金等。

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