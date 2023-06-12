韩国政府高官：“朝鲜精英阶层正在动摇……出现连锁出逃征兆”. June. 12, 2023 08:03. by 申나리, 張寬錫 journari@donga.com,jks@donga.com. 据悉，就俄罗斯符拉迪沃斯托克和欧洲出现朝鲜外交官试图出逃或流亡韩国的现象，韩国政府正在关注朝鲜精英阶层的动摇和由此引发的连锁逃离朝鲜的可能性。 韩国政府高层相关人士11日就最近朝鲜外交官等试图逃亡一事表示：“朝鲜精英阶层正在动摇。我们正在密切关注这一点。从朝鲜国务委员长金正恩的立场来看，不是经历困难的人，而是受益于朝鲜体制的精英阶层选择出走和流亡，这也会非常费神。”另一名政府人士表示：“金正恩政权上台后，朝鲜精英阶层和居民对（经济发展等）的期待没有得到满足，出现了逐渐放弃对朝鲜体制的期待、出现背离现象的征兆。据我所知，金正恩委员长（因此）承受着很大的压力。” 这种动向可能与联合国安理会等国际社会为切断流入朝鲜的非法资金而持续对朝制裁，为赚取外汇而来到海外的朝鲜外交官的负担加重有关。韩国执政党相关人士表示：“据我所知，（经历经济困难的）朝鲜正在向海外公馆和大使施压。（韩国）政府提高对与朝鲜的非法资金交易等的监视监督水平，也产生了影响。”据分析，在这种情况下，随着新冠疫情进入稳定局面，想要解除国境封锁的朝鲜把海外外交官或贸易代表部职员召回朝鲜的动向，也对朝鲜精英层的动摇产生了影响。害怕回国的朝鲜人士们为了“子女们的未来”开始试图出走。 在这种情况下，尹锡悦政府上台后的一年里，政府下属机构等聘用高层、专业人士出身的“脱北”人士的措施也日益突出。综合《东亚日报》的采访，去年5月尹锡悦政府上台后，在朝鲜担任了1年多的高层、专门职务的“脱北”人士中至少有16人被聘为统一部内委员会咨询委员或国家情报院下属研究机关——国家安保战略研究院研究员。战略研究院高层负责人表示：“今年年初聘用了包括驻意大利临时代办赵成吉在内的‘脱北’外交官等3人担任研究委员，并聘请了一名退休的‘脱北者’出身的研究员作为客座人员。”

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