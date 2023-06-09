受“脱离中国”影响，外国人对韩投资增加40%. June. 09, 2023 08:21. by 赵应衡记者 yesbro@donga.com. 据统计，今年前五个月，外国直接投资申报额比去年同期增加约40%，创下了历史最高纪录。由于美中矛盾，跨国企业纷纷“脱离中国”，韩国从中受益。海外企业认为韩国优秀的尖端产业基础设施和专业人才是优势。 据产业通商资源部8日透露，从今年1月起到上月底，申报的外国直接投资额为107.3亿美元（约13.96万亿韩元），以1-5月为基准创下了历史最高纪录。今年第一季度（1-3月）的外国直接投资申报额为56.3亿美元，比一年前增加了3.4%，但仅后面两个月就增加了近两倍。 韩国政府认为，美中矛盾的附带效果影响很大。随着美国在尖端产业领域加强对中国的牵制，跨国企业将供应网扩大到韩国、日本、东盟等地，韩国从中受益。韩国在半导体、二次电池等尖端产业领域拥有优秀的基础设施，相关跨国企业接连选择“前往韩国”。 实际上，从去年10月开始在忠清南道牙山市建设生产工厂的英国半导体工程用真空泵生产企业爱德华方面在接受《东亚日报》采访时表示：“韩国拥有优秀的制造业中心基础设施和人力。在全球供应链重组局面下，我们选择了韩国作为供应基地。” 随着“脱离中国”投资的扩散，各国的资本引进战也越来越激烈。各国纷纷向在本国投资的企业提供巨额补贴或税制优惠，从而吸引外国直接投资。 专家建议，为了突破与主要国家的竞争，持续吸引外国直接投资，规制改革应该成为后盾。淑明女子大学经营学系教授吴俊锡（音）表示：“在韩国投资的外国企业中，有很多企业认为韩国的规制现实不符合国际标准或唯独对外国企业有差别。为了领先于日本、新加坡等竞争国家，需要通过废除规制来吸引攻击性的投资战略。”

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