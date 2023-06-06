首尔市政府：“针对工作人员的暴言暴力过了分寸”……公务员将佩戴“身体摄像机”. June. 06, 2023 08:04. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 首尔市公务员可以佩戴“身体摄像头”（戴在身上的小型摄像头）进行工作。这是为了保护负责信访的公务员免受恶性信访人暴言暴行的措施。 首尔市5日表示，将制定并实施《信访处理负责人便携式保护装备运营指南》，规定负责信访处理的公务员使用录音、录像设备。行政安全部今年4月修改《信访处理法》施行令时，规定负责信访的公务员可以使用录像、录音设备，但实际使用设备与否和运营方针由各地方自治团体制定。 行政安全部和首尔市制定身体摄像机根据规定，是因为部分“恶性信访人”的行为超过了限度。实际上，去年6月在首尔市阳川区新月洞居民中心发生了醉酒状态的信访人拿着铁锤自残，对公务员进行恶言相向等威胁的事件。2021年11月，信访人还掐住了新亭洞居民中心职员的脖子。 随着手册的制定，首尔市负责信访的公务员可以戴着身体摄像机等录制、录音设备工作。根据方针，如果认为信访人有辱骂、威胁、性骚扰等或暴力或损坏器物等可能性，信访负责人可以使用设备。但是，在使用身体摄像机等时，必须在录制或录音开始和结束前告知信访人。如果情况紧急，可以先进行录制、录音，之后在系统登记时记录事由。 自治区应当配备系统、设备，对录制的音像资料进行保管和管理。影像、声音可以保存15天，对投诉人决定不采取法律措施的，应当立即予以删除。身体摄像机最早将从本月中旬开始依次普及。

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