建筑与场所的关系. June. 05, 2023 07:47. . “对于不观察谁、什么时候、为什么、在什么样的制约条件下、通过何种方法建造（城市的建筑物和空间）的人，城市只是展示自己而已，不会亲切地搭话。”—出自柳时敏《欧洲都市纪行1》中 每当写关于城市和建筑的文章时，都会思考“自己的观点和解释”。而且尽可能地在一个建筑和场所（text）中寻找答案，而不是在其他建筑和场所之间的关系，即从context中寻找答案。因为我认为，学习城市规划和设计，积累经验的我的“不同”就在那个地方。 但是，很难向某人解释这种“不同的战略”。后来，读完柳时敏作家探测欧洲4个城市后写的书的序言中登载的这篇文章后，觉得非常简洁地整理了我想说的解释。之后经常利用这篇文章向某人说明自己的不同。 想想看，在陌生的城市旅行，掌握建筑和场所形成的内容的过程与规划和设计城市相似。就像来到陌生的城市先了解自己所处的位置一样，城市规划和设计的开始也是掌握相关城市的定位。 然后设定城市指向点，寻找到达方法，如果以建筑和场所的内容为基础制定战略，计划和设计将成为面向未来的明晰的向导。如果企划家仔细分析内容，并以有洞察力的观点重新分类文本，城市将拥有新的未来。 在城市里建筑和场所无法单独存在。相反，将其视为与周边情况不断交流的媒介的观点更妥当。这种观点不仅对规划家和设计家很有必要，而且同样也适合决策者和市民。每当看到地方自治团体野心勃勃发表的未来城市开发鸟瞰图时，就会想象新的文本与现有文本会有什么样的关系。

한국어