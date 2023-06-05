美籍韩人游艇会长：“像1903年韩国人横越太平洋前往美国时一样挑战”. June. 05, 2023 07:48. by 仁川=孔升培记者 ksb@donga.com. “今年是韩国人移民美洲120周年，还实现了同胞们的夙愿——设立海外同胞厅，为了表示纪念，我们像120年前一样尝试了横渡太平洋。” 4日上午，仁川市中区王山海上俱乐部。今年3月4日乘坐游艇从美国洛杉矶出发横渡太平洋的美洲韩人游艇俱乐部会长南振宇（音，63岁）这样说道。包括南振宇在内的4名队员尽情享受着长达1.4万公里的93天航海结束的瞬间，露出了灿烂的笑容。 2016年最早创建美洲韩人游艇俱乐部的南振宇，为了纪念韩人移民美洲120周年，决心挑战梦想中的横渡太平洋。其宗旨是，逆向追溯1903年当时的祖先们从仁川出发，经过塞班、夏威夷到达洛杉矶的航线，回顾韩国人移民的历史。 南振宇表示：“有过漆黑的夜晚、在海上遇到暴风雨等很多可怕的瞬间，但是因为有队友们，所以才能战胜。”他还强调：“事先完全不知道塞班岛、夏威夷的韩人会热情地迎接，那时候再次感受到了韩人的深厚感情。” 仁川市计划在5日在松岛举行的海外同胞厅设立纪念活动中，向他们赠送感谢牌。当天正式成立的海外同胞厅将全权负责世界730万名在外同胞的相关政策。南振宇表示：“作为同胞之一，新设海外同胞厅是一件非常令人高兴的事情。期待它成为对韩人提供实质性帮助的机构。”

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