现代汽车在展示会上介绍了继承Pony设计概念的“N Vision 74”. May. 22, 2023 05:35. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 现代汽车以从Pony Coupe中获得灵感的氢燃料混合动力概念车参加了在意大利举行的世界级古典车、概念车展示会“Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023”。 现代汽车于19日至21日（当地时间）在意大利科莫湖举行的为期三天的此次展示会上，介绍了集团旗下高性能N品牌的氢燃料电池混合动力“N Vision 74”概念车。Rolling Lab是在将高性能技术反映到量产车型之前进行研究开发及验证的车辆。该车配备了电池马达和氢燃料电池相结合的混合动力系统。从静止状态加速到时速100公里（百公里加速）所需的时间在4秒以下。 “N Vision 74”是现代集团创始人郑周永在领导企业的1974年在意大利都灵车展上推出的国内首款概念车“Pony Coupe”概念中获得灵感而开发的。从空气动力学角度重新诠释了外形，继承了Pony Coupe概念的设计。据分析，在拥有94年历史的此次展示会上，现代汽车也是为了宣传长期积累“挑战历史”的传统公司。现代汽车集团会长郑义宣也来到现场，与现代汽车最高创意负责人（CCO）社长卢克•东克沃尔克等一起参观了多款展示车辆。

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