尹锡悦今天启程赴日参加七国集团峰会……21日与岸田共同参拜原子弹爆炸牺牲者慰灵碑. May. 19, 2023 08:02. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统将出席19日至21日在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会。据悉，目前双方正在积极讨论在最后一天的21日举行韩日双边会谈、韩美日首脑会谈的安排。 据悉，尹锡悦19日抵达广岛后与遭受原子弹袭击的在日同胞举行座谈会的日程正在研究之中。据悉，随后尹锡悦将与受邀国首脑举行双边会谈。 第二天的20日，尹锡悦将出席七国首脑和受邀国首脑一起举行的扩大会议，就粮食、保健、气候、能源等全球议题进行发言。除七国之外，韩国、澳大利亚、印度等8个国家也受邀与会，韩国此次是第四次参加。预计七国集团还将讨论乌克兰局势和核裁军等问题。尹锡悦计划在会议中间与主要领导人另行举行双边会谈。 21日闭幕当天，尹锡悦计划与日本首相岸田文雄一起参拜位于广岛和平纪念公园的原子弹爆炸牺牲者慰灵碑。这是两国首脑首次共同参拜，也是韩国总统首次访问慰灵碑。 当天，尹锡悦还将消化时隔两周再次举行的韩日首脑会谈日程。在韩美日首脑会谈上，将检查三国实时共享朝鲜导弹情报的现状，并讨论应对朝核、导弹威胁等共同危机和战略合作方案。韩美日首脑会谈是继去年11月在柬埔寨金边举行后时隔半年再次举行。

한국어