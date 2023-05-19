“恶人”另有其人……受害者之间发生争执的不正常行为. May. 19, 2023 08:02. by 崔智善 aurinko@donga.com. 丈夫在公司工厂被烧死了。一夜之间，惠晶（金善映饰）的世界再也回不到和以前一样了。虽然想知道丈夫是怎么死的，公司有没有错，但是公司没有给看闭路电视（CCTV）就怂恿达成协议。十天，一个月，一年……虽然与一起死亡的职员遗属一起进行帐篷静坐示威，但公司却丝毫不为所动。最令人痛心的是一起静坐示威的转包企业职员遗属们的埋怨眼神。“你丈夫曾是外包公司的上级，是不是因为没能好好进行管理和监督，我的孩子才死了？” 无法再坚持下去的惠晶从公司得到了丈夫的生命钱。她用这些钱购买“Dream Palace”公寓。但是公寓里出现了锈水，接连未售出，惠晶的世界再次被颠覆。对于建设公司主张的“只有销售完才能处理锈水”的主张，惠晶直接贴着销售传单到处走，与惠晶处于相同处境一起静坐示威的秀仁（李允芝饰）以建设公司的破格折扣出售价格签订了购房合同。得知这一消息的入住居民们说“要把房价变成屎价吗”，阻止了秀仁的入住，怀疑惠晶牵涉到打折销售，并进行了猛烈抨击。令人痛苦的现实电影《梦幻宫》将于31日上映。 17日，在首尔龙山区CGV龙山IPARK购物中心举行的记者招待会上，饰演秀仁的演员李允芝表示：“《梦幻宫》是一部‘关于立场差异的电影’。”电影中那些人虽然都是一起静坐示威，但根据外包、转包所属的不同而立场不同；虽然是同样的入住居民，但根据出售金额的不同，似乎要割破其他人的立场差异，针锋相对。贾成文导演表示：“社会惨案的责任人放弃自己的责任，受害者之间进行斗争。公寓进行打折销售时，入住居民不是齐心协力对外吵架，而是入住居民之间吵架。虽然是相去甚远的事情，但却是同样的情况。”他接着说，“虽然我们互相责怪和吵架，但电影的主题是‘反派另有其人’。” 虽然内容让人有些不舒服和理解困难，但让人投入到电影中的是饰演惠晶的演员金善映。在电视剧《请回答1988》（2015年）中饰演善英一角而广为人知的她的演技在此次电影中也大放异彩。特别是电影最后在得知丈夫死亡的过程后，脸上呈现出的表情变化似乎是她演技人生中屈指可数的场面。她凭借该片在上个月意大利罗马举行的第20届亚洲电影节上获得了最佳女主角奖。金善映说：“对收受丈夫生命钱达成协议的人的人生，产生了深深的共鸣”，“这是一部40多岁的女演员们不是对子女的爱，而是可以展开两个女人叙事的电影，所以非常高兴。”

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