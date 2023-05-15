孙兴慜陷入“越位沼泽”，绝平进球被吹……热刺队提前无缘下赛季欧冠赛场. May. 15, 2023 07:54. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜所属球队托特纳姆热刺队将无法踏上下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的舞台。 13日，托特纳姆热刺队在与阿斯顿维拉队的2022~2023赛季英格兰足球超级联赛（EPL）客场比赛中以1比2负于对手。一度以0比2落后的热刺队在下半场第45分钟凭借哈里•凯恩的点球追进了对方，但此后没有再取得进球。孙兴慜曾在下半场伤停补时阶段右脚射门破门，但遗憾地被判越位，与进球无缘。此前，在上半场第24分钟，孙兴慜的射门曾击中门柱，不过边裁早就摇起了越位的旗帜。当天打满全场比赛的孙兴慜4次落入对方的越位陷阱。 因当天的失利，目前积57分（17胜6平13负）的托特纳姆热刺队无论剩下的两场比赛结果如何，都无缘下赛季的欧冠赛场。因为球队与当天以2比0战胜伍尔弗汉普顿队的第4名曼联队（积66分）的积分差距拉大到了9分。在英超联赛中，前4名可以参加下赛季的冠军联赛。 截止到14日，目前排在第6位的托特纳姆热刺队能否参加下赛季UEFA欧联杯还是未知数。在欧联杯参加球队方面，联赛第5名和英格兰足总（FA）杯冠军将出战。如果进军欧冠联赛的球队获得FA杯冠军。那么第6名也将参加欧联杯。目前排名英超第一的曼城队和曼联队进入了FA杯决赛。截至14日，排名第8位的布莱顿队（积55分）比托特纳姆热刺队少打了3场比赛。UEFA主办的俱乐部对抗赛冠军联赛是最高级别比赛。其后依次为欧联杯、欧协杯。 另外，南安普敦队最先确定了下赛季降级到英冠（第二级）联赛。英超排名垫底的南安普敦队13日在与富勒姆队的比赛中以0比2负于对手，未能扩大积分。目前积24分的南安普敦队即使赢得剩下的两场比赛，也无法超过截至14日排在第17位的埃弗顿队（32分）。英超排名第18~20的球队将在下赛季跌入英冠联赛。

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