4月银行家庭贷款增加69%……还不是开“结束紧缩”派对的时候. May. 15, 2023 07:53. . 随着去年国内外基准利率的急剧上升，仅去年一年就减少了近8万亿韩元的韩国家庭贷款，眼下再次剧增。这是因为最近银行的贷款利率下降到20个月前的水平，随着房地产交易的恢复，家庭对债务的警戒心减轻了。有人担心，如果发达国家中最高水平的家庭负债进一步增加，可能会阻碍经济增长。 KB国民、新韩、韩亚、友利等4大银行的固定型住宅担保贷款利率目前为年3.7~5.8%。最低利率比今年1月降低超过1个百分点，是自韩国银行开始上调利率后的前年9月底的3.2%以来的最低值。高于固定利率的住宅担保贷款变动利率也即将下降4%以下。 贷款利率比银行的资金筹措利率大幅下降。其中，金融当局指出银行利用存款和贷款间利率差过度赚钱、施压下调利率的影响很大。由于美国中小型银行的连锁破产，美联储很难再提高利率的分析得到支持，贷款利率正在更快地下降。 问题是，随着利率的下降，想要借钱的人大幅增加。今年3、4月份，四大银行的新增家庭贷款与去年同期相比分别增加了86%和69%。仅从住宅担保贷款来看，上升幅度达到93%和76%。因此，上个月底金融圈家庭贷款总额时隔8个月重返增加趋势。令人担心的是，经历过房价暴涨的2030一代是否再次开始了“极限筹钱”。 韩国国内生产总值与家庭负债的比率超过100%，在经合组织会员国中排在第四。如果把房东要返还给租户的全租保证金作为债务，更是超过150%，位居世界第一。在这种情况下，如果债务不减反增，普通家庭的可支配收入就会减少，导致消费萎缩，甚至会拉低经济增长率。 虽然与美国基准利率的负差距拉大，但两次把标准利率冻结在3.5%的韩国银行的决定对最近的贷款反弹产生了影响。无论韩国银行如何强调“紧缩还没有结束”，个人和家庭都把冻结利率判断为紧缩结束。韩国银行和金融当局应将家庭负债的增加视为严重的金融系统危险信号，并据此重新研究货币、金融政策。

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