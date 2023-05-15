七国集团首脑推进针对中国的“经济安保声明”……“经济报复时共同应对”. May. 15, 2023 07:55. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 据悉，七国集团（G7）首脑将在19日至21日举行的日本广岛峰会上发表针对中国的“经济安保声明”。加快全方位牵制中国的美国开始构建对抗中国“非市场惯例”的体制。分析认为，如果中国对限制中国的美国、韩国和日本等同盟国进行经济报复，这些国家将建立一种共同应对的多边经济安保协议体。有观察人士认为，美国要求韩国等同盟国参与牵制中国的要求也将进一步深化。 ● 七国集团应对“中国经济报复”，欧盟将推进“限制中国的协议体” 美国拜登政府高级官员当地时间12日对路透社表示：“七国首脑们将发表对中国经济强压表示担忧的声明。该声明将包含对抗对任何经济强压负有责任的国家的方案。”这意味着在此次峰会上，除了通常的联合声明外，还将另行签署经济安保声明。 该官员还表示，经济安保声明中将会包含七国共同企划及协调应对经济报复等中国经济强压对策的具体计划。 尹锡悦总统和印度、澳大利亚等美国亚洲主要同盟及合作伙伴以及南美“盟主”巴西、越南和印度尼西亚、非洲联盟及太平洋岛国论坛的主要国家将参加今年的七国峰会。其宗旨是，在以西方为主轴的七国集团基础上，让各大洲的主要国家参与牵制中国。 美国在本月底举行的美国-欧盟贸易和技术委员会会议上，也正在讨论创建协议体，以协调半导体等“敏感品种”对中国的限制。获得该委员会声明草案的路透社报道说：“（该协议体）旨在应对非市场惯例和经济强迫，定期举行会谈，防止战略竞争者恶意利用美国及欧洲企业知识。” ● 对华投资限制存在分歧 分析认为，美国在七国集团峰会上推进签署经济安保声明，是为了在美中高层对话正式恢复之前团结同盟，在协商力上占据优势。 美国国务院高级顾问德里克·索莱13日向香港《南华早报》透露，美国总统国家安全事务助理沙利文和中国共产党中央政治局委员王毅10日和11日的会晤中，就美国国务卿布林肯访华一事进行了讨论。有预测称，如果布林肯访华，将在11月在美国旧金山举行的亚太经合组织领导人非正式会议上推进拜登总统和中国国家主席习近平的面对面首脑会谈。 拜登政府上月底发表了《新华盛顿共识》，称虽然不希望美中脱钩，但将继续出口管制等减少中国威胁的努力。在这种情况下，最近中国高层官员接连访问欧洲国家等，为突破美国的对华牵制，采取了“软硬兼施”战略，美国也在试图阻止同盟出现裂痕。 路透社报道说，七国集团成员国和欧盟部分国家对美国政府希望本国企业参与中国投资限制的要求持怀疑态度。据悉，美国政府正在推进限制美国企业对中国半导体、电池、生物等尖端领域投资的行政命令，不仅要求七国集团成员国，还要求韩国等国家加强对华投资监督。

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