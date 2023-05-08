乌克兰：“用‘爱国者’导弹击落俄罗斯超音速导弹”. May. 08, 2023 08:10. by 洪禎秀 hong@donga.com. 乌克兰军方6日宣布，4日击落飞抵首都基辅上空的俄罗斯最新武器“匕首”超音速导弹。这是自去年2月俄罗斯入侵以来，乌克兰首次“击落‘匕首’”。俄罗斯军队还被怀疑在乌克兰巴赫穆特使用了作为燃烧弹的一种对人体致命的白磷弹，双方正在展开血战。如果投下白磷弹，天空就会被小小的炸弹火光所照亮，让人联想到“地狱的火焰”。 据美联社等媒体报道，乌克兰空军6日表示：“4日用‘爱国者’导弹击落了‘匕首’。”乌克兰军队上个月底从美国、德国、荷兰等地得到了“爱国者”导弹，具备了超音速导弹拦截体系。由俄罗斯短程弹道导弹“伊斯坎德尔”改造而成的“匕首”的飞行速度是音速的10倍（10马赫）。该导弹扰乱防空雷达，难以拦截，但此次乌克兰成功击落。 乌克兰国防部6日声称，俄罗斯军队为了扭转不利的战局，在巴赫穆特使用了白磷弹。白磷弹是一种化学武器，可燃性极强的“白磷”碎片会广泛散落到打击地点周围。如果人体接触到碎片，即使泼水也不会熄灭，会严重烧伤。国际社会严禁对平民使用燃烧弹，但对白磷弹没有明确的禁止规定，乌克兰一直声称，俄罗斯军队经常使用白磷弹。 在这种情况下，俄罗斯军的内讧正在扩大。据英国广播公司（BBC）等媒体报道，瓦格纳集团的首长叶夫根尼·弗里戈津5日批评了俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古、总参谋长瓦列里·格拉西莫夫等人，并主张瓦格纳私兵因得不到有效的弹药，正在巴赫穆特死去。他还声称：“如果这种状态持续下去，将在10日以后撤回我们的战士。撤回的决定完全是因为俄罗斯国防部。” 俄罗斯决定于9日在去年10月强行吞并的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波里热等乌克兰东南部4个地区举行纪念二战胜利的战胜节活动。特别是，俄军决定在巴赫穆特所在的顿涅茨克推进“不朽的联盟”游行等，明确表示没有结束战争的意志。

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