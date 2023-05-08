岸田文雄参拜显忠院，日本首相12年来第一次. May. 08, 2023 08:11. by 东京=常驻记者李尚勋 sanghun@donga.com. 日本首相岸田文雄7日作为访韩的第一站访问了首尔市铜雀区的国立首尔显忠院，并献花参拜。这是继2011年10月野田佳彦之后，日本现任首相时隔12年又一次参拜国立显忠院。 岸田文雄与夫人岸田优子、官房副长官木原诚二、日本驻韩大使相星孝一、韩国驻日大使尹德敏等一起焚香献花，并向韩国的殉国先烈参拜。岸田以“日本内阁总理大臣岸田文雄”的名义献花。参拜结束后，他在写有英文“日本首相岸田文雄阁下访问韩国”的留言簿上签名。 日本首相参拜显忠院始于1983年日任首相中曾根康弘，至今共有6次参拜。安倍晋三（2006年）、麻生太郎（2009年）等也在在任首相期间参拜了国立显忠院。2010年时任首相鸠山由纪夫访问大田显忠院，并参拜了在天安舰事件中牺牲的46名勇士和已故韩周浩准尉的墓地。 日本政府相关人士表示：“一个国家的首脑前往访问国的显忠设施，对与该国历史相关的许多人的人生表示尊敬，是很自然的事情。岸田首相也希望在韩国历史上表示这种尊敬。” 共同社报道称，“访问韩国的外国首脑参拜该墓地是惯例”“岸田首相的目的可能是想向韩方展示重启穿梭外交的姿态”。也有人分析说，埋葬在显忠院的殉国先烈相当一部分是朝鲜战争阵亡者，因此参拜显忠院也有加强韩美日安保合作的意图。

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