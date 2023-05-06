时隔52年获得勋章的“小鹿岛比利时医生”. May. 06, 2023 07:53. by 趙은아 achim@donga.com. “50年前在小鹿岛救活了身上盖着米袋子即将死亡的3个月大孩子‘辛奇’，这一记忆一直留在我的心里。” 差点被遗忘的“小鹿岛比利时医生”夏尔·纳贝（音，81岁）当地时间4日在位于比利时布鲁塞尔的韩国大使馆接受牡丹国民勋章时做出了上述表示。纳贝还说：“韩国政府认可我，我感到非常荣幸。”牡丹勋章主要授予政治、经济、社会、教育、学术等领域的有功人士。 纳贝在上世纪60年代后期在全罗南道高兴郡小鹿岛麻风病医院担任了5年的医生，但直到最近政府一直不知道这一事实。 据驻比利时韩国文化院透露，毕业于比利时KU鲁汶大学医学院的纳贝在1966年24岁时，根据比利时麻风病防治人权团体“达米安基金会”和韩国保健社会部业务协约，决定前往韩国。为了积累麻风病的治疗经验，他在赴韩前还被派到印度进行了进修。 1967年，他与现已去世的夫人普莱特（音）、女儿阿涅斯（音）一起踏上韩国土地，到1971年为止，在小鹿岛医院与1名医生、5名护士一起治疗麻风病患者。他们每周定期治疗三四天，周末还要照顾来自岛外的患者等约4000人。普莱特通过学习韩国语，帮助患者在文件上记录患者姓名。 纳贝因为痼病在1971年两国协定结束纪念仪式之前先回到了比利时。此后，他非常想念小鹿岛，并在1985年、2001年两次访问小鹿岛。20世纪80年代，他参与了比利时非营利机构“世界儿童”的设立，为韩国儿童被比利时领养提供了支援。 他在当天的授勋仪式上表示：“再次来到小鹿岛时，看到卫生状况和治疗水平有所发展，感到非常高兴。” 在迎来业务协约结束50周年的2021年，他出版了一本名为《辛奇》的自传性小说，讲述了在小鹿岛救活没有名字、被人叫作“辛奇”的孩子的经历。他捐掉了出书的全部收益。他的小鹿岛服务经历通过鲁汶大学韩国学研究所所长阿德里安·卡尔沃内（音）的研究，被韩国政府得知。卡尔沃内将此告知了韩国大使馆，韩国政府决定授予其勋章。

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