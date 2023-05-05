电动汽车全球销量猛增30%……现代汽车创下负增长. May. 05, 2023 09:20. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 今年第一季度（1~3月）在全球市场上销售的电动汽车为270.2万辆，比去年同期增加了30.2%。在全球10大品牌都实现了两位数以上的增长率的情况下，只有韩国现代汽车集团创下了销量减少的负增长。 4日，据能源专门市场调查企业SNE Research透露，今年第一季度中国比亚迪销售了56.6万辆，增长率跃升至第一位。排在第二位的是美国特斯拉，销量同比增加了36.4%（42.3万辆）。排在第3位和第5位的中国上海汽车集团（SAIC）和吉利汽车分别呈现出13.1%和40.6%的增长势头。德国大众集团售出17.8万辆，以17.4%的增长率排在第4位，美国等跨国企业Stellantis以增长16.6%的12.2万辆排在第6位。 现代汽车集团第一季度受美国《通胀消减法案》（IRA）电动汽车补助金政策变化等影响，销售了11.9万辆，仅排在第7位。与去年同期（12.2万辆）相比，销售量反而减少了2.2%。在美国电动汽车市场继特斯拉之后位居第二，但去年8月实施的IRA未能享受补助金优惠后，似乎受到了打击。 韩国在电动汽车充电相关技术方面也落后于竞争国家。据《日本经济新闻》报道，日本专利分析公司Patent Result表示，对2010年至2022年该部门的专利申请件数进行统计的结果显示，韩国继中国、日本、德国、美国之后，仅排在第5位。

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