韩美利率差创历史新高……如果汇率出现动摇，物价将再次脱缰. May. 05, 2023 08:51. . 美联储昨天将基准利率上调了0.25个百分点。美联储判断，尽管受高利率的影响，4家中小型银行接连破产等金融不安持续，但仍有必要减少物价上涨的压力。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示：“消除通货膨胀需要时间，降息是不合适的。”这一讲话是在给期待此次上调后冻结利率并在年内开始下调利率的世界金融圈泼冷水。 通过此次上调，美国基准利率达到了自2007年以后16年来的最高值5.0%-5.25%。这是自去年3月以后连续10次上调。美国消费者物价上涨率在今年3月为5.0%，虽然比上个月的6.0%有所下降，但仍然远远超过美联储物价目标值2%。对于两次将基准利率冻结在3.5%、即将于本月底决定上半年最后利率的韩国银行来说，情况非常尴尬。因为，与美国的利率逆转幅度时隔22年刷新了历史最高值，扩大到1.75个百分点。在资本市场，外国资金流失的可能性也随之增大。 最大的问题是，美元最近呈现出弱势，但韩元兑美元的汇率始终没有跌破1300韩元。国际清算银行根据交易国之间的物价变动等计算出的实际有效汇率中，3月份韩国的韩元在64个调查对象国中排在第60位，处于最低水平。这意味着韩元的相对价值和购买力较低。低于韩国的国家，只有排在第64位的日本和哥伦比亚、土耳其和挪威。 如果与美国在利率上持续拉开负值，韩元的汇率只会更加不稳定。再加上连续14个月出现贸易逆差，从海外赚取的外汇也减少，韩元价值很难迅速恢复。虽然最近国际油价大幅下跌，但由于高汇率，韩国未能看到效果。3月份，以美元为基准，韩国的进口物价虽然下降了1.8%，但以韩元为基准，反而上升了0.8%。 在这种情况下，不能因为上个月消费者物价上涨率下降到3.7%，就掉以轻心。高汇率增加了能源进口负担，甚至进一步提高电费和煤气费。气候异常、乌克兰战争扩大的情况下，农产品价格随时可能再次上涨。韩国银行和政府要警惕只担心经济停滞，却因汇率管理失败而松开了物价的缰绳。

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