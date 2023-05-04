金融监督院将对引发“SG事件”的Kiwoom证券进行全面检查……调查金翊来会长是否牵连其中. May. 04, 2023 07:54. by 姜宇锡记者•具民基记者 wskang@donga.com,koo@donga.com. 金融监督院为了查看被指为“SG证券发股价暴跌事态”原因的差价结算交易（CFD）过程，将对Kiwoom证券进行全面检查。另外还将调查Daou Kiwoom集团会长金翊来是否事先知道股价操纵的可能性。 3日，据金融界透露，金融监督院当天上午开始对Kiwoom证券进行CFD检查。对其他主要证券公司也将依次进行检查。通常金融监督院的金融公司检查期限为2周左右，但必要时可以延长检查期限。此前，金融当局在2日的国会政务委员会非公开座谈会上曾报告了对CFD相关证券公司的调查计划。 金融监督院计划对Kiwoom证券的顾客订购信息的利用、内部职员是否牵连其中等进行检查。以2月末为基准，Kiwoom证券的CFD余额为5181亿韩元，继教保证券（6131亿韩元）之后，在国内位居第二。是否忠实遵守个人专业投资者的条件和规定也是调查对象。 金融监督院还决定调查H投资咨询企业代表罗德渊和金会长是否与股价操纵有关。上月20日，Daoudata股价暴跌之前，金会长以非开市时间交易方式抛售了140万股（3.65%），因此有人怀疑金会长是不是事先意识到了股价操纵的可能性。 另外，检察总长李元锡当天上午听取了首尔南部地方检察厅检察长梁锡祚关于股价暴跌事件的调查情况和今后的计划。 李检察总长当场强调表示：“要彻底查出参与股价操纵的势力和不正当利益受惠者，并予以严惩”，“对于给投资者带来大规模损失的不公正交易犯罪，将与金融当局进行有机合作。” 首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查团于上月28日组成了由金融委员会资本市场调查科、金融监督院调查、调查人力参与的联合调查组，并着手展开调查。 10多名受害者最近向首尔南部地方检察厅提交了起诉书，要求调查股价操纵势力。他们主张，股价操纵团伙开通了受害者名义的电话等，买卖股票，操纵了价格行情。

한국어