酒后驾驶制造死亡、伤害事故，九成被处以缓刑、罚款的国家. May. 03, 2023 07:58. . 醉酒状态下驾驶货车时制造死亡事故的司机今年1月被判处有期徒刑3年、缓期5年执行，后来又被释放。考虑了当事人反省罪行并与遗属达成协议这一点。在醉酒状态下以101公里的时速行驶在限速50公里区间时发生死亡事故的另一名司机，也以相似的理由被判处有期徒刑1年、缓期3年执行。难道是因为两名司机幸运地遇到了宽容的法官吗? 《东亚日报》分析最近因酒后驾驶导致人员受伤或死亡事件的100起案件确定判决书的结果显示，缓期执行或罚款的有89件。考虑到酒后驾驶量刑标准中，伤害事故为有期徒刑10个月-2年6个月，死亡为有期徒刑2~5年，这无异于无关痛痒的处罚。因死亡事故被判刑的情况，最高刑期也只有4年6个月。分析判决书发现，司机们在远远超过吊销驾照水平的情况下，平均行驶5.98公里，造成了人员伤亡。但他们由于认罪、受害者的伤害不重或与受害者达成协议等原因得到减刑。 与因酒后驾驶死亡或受伤的司机有九成免于实刑的韩国不同，美国部分州酒后死亡事故最高是无期徒刑，英国也判处1年6个月至14年有期徒刑。因为在韩国，人们将其视为“过失导致的事故”，但在发达国家却将其视为“疏忽造成的杀人”。韩国酒后吊销驾驶证的时间最长为5年，而美国、德国、澳大利亚等国甚至永久吊销驾照。 由于处罚力度较低，在交通事故件数减少期间，酒后驾驶的再犯率反而呈增加趋势。酒后驾车者中约有一半是“惯犯”。酒醉者申报也每天受理2700件。有人担心，派出所职员们不分昼夜地为被举报的酒醉者收尾，有可能错过应对其他暴力事件的最佳时机。即使醉酒殴打警察，因妨碍公务而被立案的情况也不到10%。 即使因为裴胜雅在儿童保护区域被醉酒驾驶车辆撞死后，警方甚至进行了预告、白天进行了酒后驾驶特别管制，在6个小时内揭仍查处了167件。1日白天，一名20多岁的司机酒后驾车撞上了走在路边上的40多岁夫妇，导致妻子死亡，丈夫严重受伤。随着酒后闹事、发生人命事故也免予实刑的宽大饮酒文化的形成，像白天被酒后驾驶车辆撞到的晴天霹雳一样的事情，正在成为“常见的事情”。

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