在弟子内心深处重生的老师. May. 01, 2023 07:48. . “我死也要重生在周焕的心里。”―出自刘起龙《艺农一如的一生—横笛名人韩周焕先生》中 这是大笒（韩国的一种传统乐器）演奏家朴钟基（1879~1941年）在临终时留下的话。即使自己死了，老师也会在弟子心中重生，这样的心情会是什么样的呢？能够把一生创作的音乐完整地传达给学生，他也许感到很幸福。天生具备艺人的资质和诚实感的朴钟基名人以一生的音乐年轮创立了大笒散调，一步步走过艰难的时期。然后将自己制作的散调传授给了弟子韩周焕名人（1904~1963年）。 无论是过去还是现在，散调对于演奏者来说都是一种特别的音乐。让人体验沉浸式世界，将其逼入深渊，让人感到挫折。为了经受住不碌碌无为的生活，还留住演奏家的生活。因为这种散调的力量将音乐中传来的先辈演奏家的喜怒哀乐叠加在自己的生活中。从缓慢的悠长调到八分之十二拍节奏、快板，速度逐渐加快的构成与人的一生相似。再加上各乐章中诠释的调的变化，在每个乐节都编织了新的故事。朴钟基名人的大笒散调传给韩周焕名人，框架变得完整，随着弟子们的个性增加，师徒和徒弟的笒道创造了不同的流派，变得丰富多彩。 今年春天，我久违的把韩周焕流派的大笒散调搬上了舞台。韩周焕的演奏有力而强烈。在古拙的旋律中，像竹筒裂开一样能量爆发的声音让20多岁的我着迷。在比晚年的韩周焕名人还年长的今天，我依然追随名人的声音。理解老师的心，弟子也添加了自己的心，时间层层积累的音乐，散调！所以即使演奏家死了，也会继续在音乐中呼吸。

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