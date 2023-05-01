路易威登时装秀在汉江潜水桥上亮相……以《这么快就》歌曲为背景的T台. May. 01, 2023 07:49. by 吴承俊记者 ohmygod@donga.com. 首尔汉江潜水桥变身成了法国名牌路易威登的时装秀T台。 路易威登30日表示，上月29日晚8时在潜水桥举行了“Pre-Fall（早秋系列）时装秀”。路易威登在首尔市的协助下管制了潜水桥的交通，在近800米的潜水桥上准备了舞台和观众席，进行了时装秀。 当天的活动以首尔夜景为背景，潜水桥的暗蓝色照明和从潜水桥上的盘浦大桥向潜水桥侧面降落的喷泉相融合，营造出了独特的氛围。执导奈飞原创系列《鱿鱼游戏》的黄东赫导演担任时装秀导演。 活动在金德洙四物游戏表演组的湖南农乐曲调声中开始。第一位走秀模特是《鱿鱼游戏》演员兼路易威登代表模特演员郑浩妍，以山中回响歌曲《这么快就》为背景闪亮登台。时装秀的结尾由国际时装模特崔素拉装饰。 路易威登表示：“汉江是包含历史和未来共存的首尔情绪的地方，将以此次秀为契机，向世界宣传首尔的美丽和汉江的特别之处。”路易威登会长皮埃特罗•贝卡里表示：“很高兴在世界瞩目的文化枢纽首尔举办路易威登时装秀。” 女子组合NewJeans的惠仁、演员裴斗娜、时尚专业人士等1600多人参加了当天的活动。乐天百货商店代表郑俊镐、新世界百货商店代表孙英植、现代百货商店代表金亨钟、Galleria百货商店代表金恩洙（音）等4家百货商店的代表也全体出动。

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