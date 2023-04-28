裴智桓取得三安打、三盗垒，偷走了道奇队的胜负欲. April. 28, 2023 08:11. by 姜泓求 windup@donga.com. 一出垒就盗垒。这是在美国职业棒球大联盟（MLB）盗垒排名升至第2位的匹兹堡海盗队的裴智桓（24岁）的故事。27日，裴智桓在与洛杉矶道奇队的主场比赛中，作为8号击球手兼2垒手首发出场，取得了4次有效击球、3支安打、1打点、2分、3盗垒的成绩。在第3局下半局第一个击球位上，因三振出局而退位的裴智桓在第5~7局下半局连续击出安打，并且每次都盗垒成功。这是裴智桓继8日之后第二次在MLB出道后展开3支安打比赛，而3次盗垒成功当天的比赛是首次达成。 与目前取得10个盗垒的裴智桓相比，盗垒次数更多的选手在整个MLB中只有小罗纳德•阿库尼亚（26岁•亚特兰大勇士•13个）一人。小阿库尼亚是2019年登上国家联盟盗垒榜首（37个）的选手。裴智桓与塞德里克•马林斯（29岁•巴尔的摩金莺队）等3人一起位居MLB盗垒并列第2位。 如果裴智桓保持目前的状态，将以65个盗垒结束本赛季。这一数字是秋信守（41岁•SSG）2010年在克利夫兰队留下的MLB韩国人最多盗垒记录（22个）的近3倍。截止到当天，匹兹堡队在30支MLB球队中占据球队盗垒第一位（34个），是向往“奔跑的棒球”的球队，因此裴智桓的盗垒节奏受阻的概率并不高。 SPOTV解说员李昌燮（音）表示：“裴智桓不仅在机动力方面，在防守方面也有必要证明自己的多位置能力。”裴智桓在本赛季不仅担任二垒手，还担任游击手和中坚手兼顾防守，帮助球队守住了国家联盟中部赛区的领先位置。匹兹堡队当天以8比1获胜，领先排名第二的密尔沃基酿酒人队1场优势，继续占据赛区领先位置。 另外，在当天的比赛中，匹兹堡队的德鲁•麦基（34岁）在美国职棒小联盟出道13年之后首次参加MLB比赛，成为热门话题。在第8局下半局1人出局后，作为安德鲁•麦卡钦（37岁）的替补进入击球席的麦基因三振出局。从小联盟出道到MLB出道耗时最长的选手是约翰•林赛（46岁），他在小联盟度过了16年之后，于2010年9月9日身穿道奇队的队服展开了MLB出道战。

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