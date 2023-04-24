SK On成为第一个获得美国爱迪生奖的电池制造商. April. 24, 2023 07:53. by 具特敎 kootg@donga.com. SK On在美国最高权威发明奖“2023爱迪生奖”上获得铜奖。SK On是第一个获得爱迪生奖的全球电池制造企业，而不是初创企业或研发企业。 SK ON23日表示，其开发的NCM9电池在“EV电池提高”领域获得了铜奖。NCM9电池是把镍比重提高到90%的高性能高镍电池。2019年SK ON在世界上首次开发。镍含量高，能量密度高，行驶距离和功率等出色。 不过，如果镍含量提高，热稳定性可能会降低。但据分析，SK ON开发出了将内部隔膜以之字形砌成的“Z-折叠”技术，提高了稳定性，因此得到了优秀的评价。

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