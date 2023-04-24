特朗普被起诉后支持率反弹……共和党总统竞选人中排名第一. April. 24, 2023 07:53. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 调查美国前总统特朗普“性丑闻封口费”嫌疑的检察官将被传唤在国会听证会上作证。特朗普是美国前总统和现任总统中被刑事起诉的第一人，但其支持率反而呈上升趋势，共和党有望围绕特朗普的调查正式展开攻势。 美国广播公司当地时间22日报道说，共和党所属的众议院司法委员会主席吉姆•乔丹和纽约曼哈顿地方检察厅检察长阿尔文•布拉格达成协议，同意传唤曾调查特朗普的前曼哈顿地方检察厅检察官马克•波莫兰茨在国会作证。 波莫兰茨在2021年2月领导了对特朗普的调查，但由于对特朗普的起诉被推迟，去年2月对此表示抗议并辞职。他随后出版了调查过程中收集的有关特朗普嫌疑的书。 预计共和党将在听证会上集中对波莫兰茨的政治偏向性展开攻势。不仅是“性丑闻封口费”事件，总统时期泄露机密和“1月6日冲击国会大厦事件”相关的煽动内乱罪等，围绕特朗普的其他调查也在持续。共和党计划以此次听证会为开端，启动对特朗普“司法风险”的反击。 此外，《华尔街日报》21日公布的舆论调查结果显示，51%的共和党支持层在总统候选人竞选中支持特朗普，38%的人支持佛罗里达州州长罗恩•德桑蒂斯。在中期选举之后的去年12月，在双方假想对决中，德桑蒂斯和特朗普的支持率分别为52%和38%。有分析认为，特朗普因“性丑闻封口费”疑惑被起诉后，他的支持层集结产生了影响。

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