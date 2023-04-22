无法摆脱的“欧联杯噩梦”……曼联再次被西班牙球队抓住脖颈子. April. 22, 2023 08:04. by 金正勋记者 hun@donga.com. 曼联队（英格兰）这次也败给了西班牙俱乐部，结束了欧洲足球联盟（UEFA）主办的俱乐部对抗赛日程。 21日，曼联队在与塞维利亚队（西班牙）的2022~2023赛季UEFA欧联杯8强赛次回合客场比赛中，以0比3负于对手。在两回合比赛中以2比5落后对手的曼联队未能进入4强。至此，曼联队连续6个赛季被西班牙俱乐部封杀，在UEFA主管俱乐部对抗赛淘汰赛中出局。其中三次败给了塞维利亚。曼联队继2017~2018赛季欧冠16强、2019~2020赛季欧联杯半决赛之后，当天再次未能越过塞维利亚队。另外，曼联队在2018~2019赛季欧冠四分之一决赛中输给了巴塞罗那队，在2020~2021赛季欧联杯决赛中输给了比利亚雷亚尔队，在2021~2022赛季欧冠16强中输给了马德里竞技队。 当天曼联因守门员大卫•德赫亚和后卫哈里•马奎尔的失误而自毁长城。德赫亚传给了本方禁区前的马奎尔，马奎尔周围已经有3名对手。最终，马奎尔急欲处理的球被对方截住，导致上半场第8分钟首次失球。曼联在下半场第36分钟，因德赫亚没有处理好球而失球，这是曼联队本场比赛第三次失球。英国媒体《天空体育》报道说：“德赫亚和马奎尔送给塞维利亚两粒进球后，曼联在欧联杯联赛夺冠的希望彻底化为泡影。 欧联杯最多冠军（6次）得主塞维利亚队将与尤文图斯队（意大利）争夺决赛权。AS罗马队（意大利）和勒沃库森队（德国）则将在另一场半决赛上占据交锋。

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