出口连续7个月呈减少趋势……汇率为1328韩元，创年内新高. April. 22, 2023 08:05. by 赵应亨记者•申亚衡记者 yesbro@donga.com,abro@donga.com. 进入本月以来，截止到20日，出口同比减少10%以上。年累计贸易赤字规模远远超过了历史最大规模的去年赤字的一半。 关税厅21日表示，今年4月1日至20日的出口额（通关标准暂定值）为323.7亿美元，比去年同期减少了11.0%。出口从去年10月开始到上个月为止连续呈现减少趋势，如果这种趋势持续下去，到本月为止有望连续7个月减少。 从主要品种来看，韩国的主力出口行业半导体出口比一年前减少了39.3%，石油产品和无线通信设备的出口也分别减少了25.3%和25.4%。相反，轿车（58.1%）和船舶（101.9%）的出口却大幅增加。 从出口对象国来看，对中国的出口额为62.97亿美元，同比减少26.8%。对日本（-18.3%）、印度（17.4%）、越南（-30.5%）的出口也大幅减少。在主要国家中，只有对美国（1.4%）和欧盟（13.9%）的出口有所增加。这一期间的进口额为365.09亿美元，比去年同期减少了11.8%。 据统计，截至本月20日，贸易收支出现41.39亿美元的逆差。今年全年的累计赤字已达265.84亿美元，是去年同期赤字规模（95.04亿美元）的3倍，也是历史最高纪录—去年全年赤字规模（478亿美元）的55.6%。贸易收支从去年3月到今年3月连续13个月出现逆差。对华贸易收支也从去年10月开始连续6个月出现逆差。

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