中国医院发生火灾，29人死亡，患者们纷纷“躲到空调外机上”. April. 20, 2023 08:06. by 金祺容 kky@donga.com. 中国首都北京的一家医院发生火灾，导致住院患者和护士等29人（截至19日下午3时）死亡。据悉，该医院在事故发生一个多月前进行了大规模的火灾逃生演习，但未能阻止火灾，事故发生后应对迟缓，导致损失进一步扩大。 据新华社等媒体19日报道，18日中午12时57分许，北京丰台区长峰医院住院楼发生火灾。火势在36分钟后的下午1点33分左右被消防队扑灭。但是，包括26名住院患者、1名护士、1名护理助手、1名患者家属在内，共有29人死亡，损失巨大。 北京消防部门表示：“火灾发生当时，住院楼正在进行建筑物改造工作。随着火苗蔓延到可燃性油漆等处，火势迅速扩大。”发生火灾的住院楼重症患者较多，也是死亡者较多的原因。 据悉，医院的火灾应对系统也很糟糕。由于火灾警报也不完善，当时在医院内的部分患者家属通过新闻得知了起火的事实。医院方面上月初进行了火灾逃生演习等，并在网站上登载了该训练。因此，越来越多的人批评说：“这不是作秀式行政吗？”中国公安当局19日紧急逮捕了医院院长和副院长等12人。 在这一过程中，中国网络和社交媒体等上传的火灾当时的视频和照片被大量删除，审查争议也越来越大。这些照片中，有患者和家属们为了躲避火势踩着建筑物外墙上的空调机试图躲避的场面等。中国官方媒体没有报道这些照片，而是报道了灭火后被熏黑的医院外墙照片。

한국어