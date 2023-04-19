“全租诈骗”令仁川2000户租房被拍卖……“这里是灾难现场”. April. 19, 2023 07:59. . 遭受全租诈骗而被逼到悬崖边上的青年们接连悲惨地死亡。今年已经是第三次了。在首都地区一带拥有2700多套住宅的所谓“弥邹忽区建筑王”的受害者30多岁女性17日凌晨被发现死亡。同一事件的受害者、一名20多岁男性做出极端选择仅过了三天。被剥夺了与全部财产一样的全租金、放弃生活意志的青年们的悲剧令人心痛。 全租诈骗受害者所遭受的痛苦难以估量。随着居住的房子被拍卖，面临着被强制逼到路边的危机。如果在拍卖中中标就不属于优先偿还部分全租保证金的最优先偿还对象，因此很多情况下连一分保证金都拿不到。虽然艰难的生活中要坚持到底，但生活却很残忍。14日死亡的20多岁男性在与母亲最后一次通话中留下“妈妈，给我寄2万韩元吧”，让人觉得非常凄惨。死亡时，他的钱包里只有2000韩元现金。17日死亡的30多岁女性的公寓玄关前的垃圾袋里，放着催收水费单和药包。 将受害者逼入死亡的全租诈骗案，很难只归咎于个人的疏忽。应该将其视为社会灾难。即使签约前再仔细确认，如果建筑商、销售企业和公认中介公司等下定决心要欺骗，也很难逃脱。在非法行为猖獗的情况下，疏于监督的政府、滥发无差别担保和贷款的金融机构、对租房者保护法案置之不理的国会都难逃其咎。18日举行记者招待会的受害者哽咽着说：“照这样下去，还会出现死亡者。如果不改变制度，所有人都是潜在的受害者。” 政府从去年9月开始先后4次出台了21个防止全租诈骗的对策，但未能给受害者提供帮助。只把重点放在了推出安心全租应用程序、公开恶性租赁人身份等预防损失上。对于受害者来说，急需的是紧急居住支援住宅，但由于适用条件苛刻，实效性很低。为减轻利息负担的贷款商品连上市日程都没有确定。即使联系全租受害支援中心，也很难得到正常的咨询。 据悉，仅仁川弥邹忽区就有2000多户因全租诈骗被预定拍卖的家庭。在损失进一步扩大之前，应该拿出实质性的对策。昨天，政府表示将中断或推迟有关全租欺诈住宅的拍卖日程，但必须尽快付诸实施。对于想要的受害者，应该给予优先购买自己所住房子的权利，并考虑增加紧急住房居住时间等对策。青年们陷入绝望的沼泽而放弃生活的事情，不能再次上演。

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