李昌镛：“上半年通胀率预计为4%以下，下半年为3%左右”. April. 17, 2023 07:56. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 韩国银行总裁李昌镛（照片）就今后的基准利率表示，“物价途径是最重要的因素”，将以物价途径为基础做出决定。对于韩国经济，他预测下半年半导体景气和中国经济复苏正式开始后，将呈现上升趋势。 李昌镛为出席二十国集团（G20）央行行长会议及国际货币基金组织-世界银行春季大会而前来美国，当地时间14日在常驻记者座谈会上表示：“预计今年的物价路径上半年将进入3%-4%之间，下半年将达到3%出头。”3月份消费者物价指数同比上涨4.2%。李昌镛表示：“由于国际油价、美国货币政策变化等（物价途径）存在不确定性，所以要考虑上调利率的可能性，根据物价途径进行判断。” 关于今年韩国经济，李昌镛预测，随着中国经济复苏，韩国经济上半年低迷，下半年将复苏，成为“上低下高”。他表示：“如果三星电子减产（半导体）等（世界半导体）库存减少，那么从下半年开始半导体景气将会好转。期待下半年中国游客的增加和对中国的出口扩大。” 李昌镛在被问及“为应对银行挤兑（大规模提款事态），是否有必要进行银行担保资产管理”时表示：“从目前（韩国的）数字（银行发展）速度来看，有必要讨论是否应该提高（银行）担保水平。”他还说，“全球金融危机后虽然建立了监督体制，但由于数字银行，其有效性明显下降。社交媒体等不会给时间收拾（问题）”，强调有必要迅速做好准备，避免发生第二个硅谷银行事态。

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