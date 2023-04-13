学校暴力，将从现高一起反映在高考招生上. April. 13, 2023 07:59. by 朴星民 min@donga.com. 从明年2月起，小学、初中、高中学校暴力加害者的惩戒记录保存期限最长将延长至4年。从目前高一进入大学的2026学年高考开始，不仅是随时招生，定时招生也一定会体现学校暴力履历。培养教师的教大、师范大学，有可能由各大学从根本上限制对校园暴力加害学生的支援。 韩国政府12日在首尔市钟路区政府首尔大楼发表了由国务总理韩德洙主持的《根除学校暴力综合对策》。这距离因又名“郑顺信儿子事件”引发舆论对学校暴力的议论仅过了48天。 政府表示，如果今后实施校园暴力行为的学生受到强制转学、停止到校、更换班级的处罚，将在学校生活记录簿中保存该记录直至毕业后的4年，比现在（保存2年）延长2年。 目前主要只在大学入学随时招生中反映学校暴力记录，但从2026学年开始，在定时招生中也必须反映学校暴力记录。教育部人才选拔制度课长金惠林（音）表示：“如果（惩戒）措施事项严重，将会反映到左右入选与否的程度。”郑顺信律师的儿子虽然是校园暴力加害者，但避开了随时录取，定时招生中合格进入了首尔大学，政府决定避免类似情况再次发生。 部分人指出，此次对策在防止受害者因校园暴力而痛苦方面多少有些不足。政府没有出台像郑律师儿子的事例一样，对加害学生不服转学或退学措施，以行政诉讼、行政审判拖延时间的情况该怎么办的对策。教师工会联盟指出：“加害学生遭受的损失越大，诉讼战就越多。” 从政府的宣布中，可以感受到“严惩主义”和“平衡”之间的两难境地。国民舆论和学校暴力受害者方面要求更加严厉的处罚和制裁，但另一方则反驳称：“与少年犯相比更轻的学校暴力加害学生，反而受到更大的制裁。”目前，国会关于保留最多10年学暴记录的法案仍然悬而未决。

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