黄纪焕志士殉国100年后，今天回到祖国的怀抱. April. 10, 2023 07:50. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 电视剧《阳光先生》的主人公有真·崔（音）的实际人物、爱国志士黄纪焕（1884-1923）的遗骸将在殉国100年后的10日抵达韩国。 据国家报勋处9日透露，报勋处长朴敏植和李会荣先生的后代、友堂教育文化财团理事长李钟赞（音）等独立功臣的后代们计划在仁川国际机场迎接。2008年首次发现黄纪焕在美国墓地的前纽约韩人教会负责牧师张哲宇（音）夫妇也将出席。 迎接活动将按照献花和焚香、献呈1995年向黄纪焕追授的建国勋章爱国章、运送和护送遗骸灵柩等顺序进行。当天下午，将在国立大田显忠院显忠塔前举行遗骸奉还仪式。奉还仪式以《阳光先生》女主人公的最后台词“在独立的祖国再见（see you again）”为主题，按照功绩介绍、运柩、献花及焚香、纪念演出、安葬等顺序进行。 在黄纪焕的遗骸奉还仪式上，还将献呈家庭关系登记簿。报勋处解释说，因没有后代而成为无籍的黄纪焕的家庭关系登记工作已于不久前完成，黄纪焕在殉国100年后成为完全的大韩国民。在独立有功者的遗骸奉还仪式上献呈家庭关系登记簿尚属首次。 黄纪焕在美国留学的1917年自愿加入美军，参加了第一次世界大战。以1919年前往法国帮助派遣到巴黎和平会议的金奎植先生等韩国代表团为契机，他被任命为大韩民国临时政府巴黎委员部书记长，正式开始了独立运动。从1921年起，他担任临时外交部驻伦敦外交委员等，带头投身祖国独立运动，1923年4月在纽约因心脏病去世。

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