三星半导体14年来首次出现亏损，经常收支11年来连续两个月亏损. April. 08, 2023 07:54. . 三星电子今年第一季度的营业利润比一年前骤减95.8%，仅为6000亿韩元，创下了“盈利冲击”。由于持续的半导体严寒，半导体事业部门时隔14年转为赤字，产生了巨大的影响。由于行业状况恶化，三星电子首次亮出了存储器半导体减产这张牌。受半导体出口不振的影响，2月份的经常收支也时隔11年首次连续两个月出现赤字。随着战略产业的动摇，韩国经济乌云密布。 三星电子的季度营业利润跌破1万亿韩元是自2009年第一季度以后14年来的第一次。虽然没有公布各事业部的详细业绩，但DRAM和NAND闪存都比预想的要差，因此半导体事业部门可能出现了3万亿-4万亿韩元的赤字。为了应对比预想更严重的不景气，三星电子正式宣布了存储器半导体减产。此前，三星电子在价格下跌的情况下，为了加强市场支配力，一直坚持“不会人为减产”的立场。 半导体出口不振，甚至动摇了体现韩国经济对外健全性的经常收支。2月份的经常收支出现了5.2亿美元的赤字。这是自2012年1月和2月以后，时隔11年再次出现赤字。经常收支中比重最大的商品收支逆差为13亿美元，是连续5个月出现逆差。主力产品半导体出口减少了41.5%等，出口不振的影响很大。由于出口、内需同时停滞，主要外国投资银行预测，今年韩国经济增长率将岌岌可危。 在韩国增长引擎逐渐冷却的危机中，最终的突破口只能通过确保半导体等战略产业的技术竞争力来恢复出口。但是，仅靠个别企业的努力是不可能的。在美国和中国的霸权竞争和日益严重的本国优先主义基调下，到处都布满了栅栏。美国动员了半导体支援法、通货膨胀削减法等，保护半导体、电动汽车、电池等本国产业，并牵制竞争国家。欧盟也以核心原材料法和碳中立产业法等应对。最近美国政府阻止韩国型核电站出口捷克等，出口不能仅仅看作是经济问题。 培养半导体等战略产业是直接关系到国家安保、生存的国家层面的核心课题。政府、政界、企业应该团结一致。税制、研发支援、人才培养、规制改善等支援应该紧随其后。目前，在本月底在美国举行的韩美首脑会谈上，需要放宽半导体、电池等核心产业相关苛刻的投资条件的战略。

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