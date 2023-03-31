扩大半导体投资税额减免力度的《K芯片法》在全体会议上通过. March. 31, 2023 08:07. by 崔惠? herstory@donga.com. 提高半导体等国家战略产业设施投资的税额减免率的《K芯片法》（租税特例限制法修订案）30日在国会全体会议上通过了。当天还通过了向个人投资用国债提供税务优惠的内容。 企划财政部表示，在当天的国会全体会议上通过了以在半导体等国家战略产业进行设备投资时扩大税额减免优惠为内容的《租税特例限制法修订案》（以下《租特法》）。根据《租特法》，国家战略技术包括半导体、二次电池、疫苗、显示器、电动汽车等未来型移动手段。该领域的大企业和中坚企业的税额减免率将从现行的8%扩大到15%，中小企业的税额减免率将从16%扩大到25%。企划财政部解释说：“通过对半导体投资给予最多25%的税额减免优惠，与美国等半导体强国相比，可以提供世界最高水平的税制支援。” 对于之前3年间年均投资金额对比投资增加部分，今年还将提供10%的临时投资税额减免优惠。因此，大企业及中坚企业最多可获得25%、中小企业可获得35%的投资税额减免。通过临时投资税额减免，新增长、源泉技术税额减免率将上调至大企业6%、中坚企业10%、中小企业18%等。例如，如果每年向新增长、源泉技术事业化设施投资1万亿韩元规模的大企业A公司追加投资5000亿韩元，今年可以得到1700亿韩元，明年可以得到1200亿韩元的税额减免，因此提前投资比较有利。 《租特法修订案》中还包括对个人投资用国债引入税制支援的内容。到2024年为止，对每年购买1亿韩元、共2亿韩元的个人投资用国债并持有到到期时产生的利息收入，将按照14%的税率给予分开收税优惠。

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