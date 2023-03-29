“尹就任1周年”总统室提出人事改编. March. 29, 2023 08:05. by 張寬錫, 申나리 jks@donga.com,journari@donga.com. 韩日首脑会谈前夕的10日，总统室礼宾秘书官金一范辞职，27日，总统室外交秘书官李文熙被替换的消息传开。据悉，总统室还讨论了更换总管尹锡悦政府外交安保政策的国家安保室长金圣翰的方案，因此外交安保部门出现了“异常气流”。这是在首脑外交的最大活动—韩美首脑会谈、5月G7峰会之前出现的举措，总统室没有对秘书官交替做出明确的说明，因此争议正在扩大。 ● “韩美首脑文化活动准备延迟，是引发革新的开端” 据悉，总统室之所以考虑进行人事改革，是因为外交安保部门日程调整失败等问题。总统室相关人士表示：“据观测，外交安保部门出现了未能正确履行或贯彻总统意愿的事例”，“据我所知，这不是一次，而是反复出现的问题。” 据悉，特别是在访美期间协调拜登总统夫妇主办的国宾晚宴相关日程的问题上出现的混乱，成为了人事改编的决定性触发器。据悉，美国方面提议韩流明星BLACKPINK和美国流行歌手Lady Gaga在韩美首脑会谈国宾晚宴上以“纪念韩美同盟70周年”为主题一起演出。这反映了吉尔•拜登女士对K-POP和大众文化特别感兴趣的意见。执政党相关人士表示：“据我所知，在此过程中，韩国大使馆向总统室转达了5次以上的美国意见”，“外交安保部门应对缓慢，面临流产危机。”一位政府相关人士表示，“就国事访问活动的准备及协调问题，持续的遗漏和安保室内的迂回报告，失去了总统的信任，不仅是秘书官，还有传闻说金室长也或将在访问美国之前决定去留。”另一位相关人士表示：“职业外交官出身的秘书官在协调与美国之间的正常日程时遗漏了，这是很难想象的事情”，“对金建希女士或美国总统夫人吉尔•拜登女士之间的日程安排或对她们提出的想法赋予了相对较低的重要度，因此很有可能发生了事故。” ● “对北韩挑衅等全球焦点问题做出先发制人的判断感到遗憾” 从根本上看，在北韩核威胁达到高潮、围绕韩半岛的严重外交安保环境下，外交部和国家安保室只有顺利沟通，取得协同效果，才能使国家利益最大化。有评价称，（外交部和国家安保室）不仅没有做好访美准备，而且没有做出判断，特别是抛开单纯的弹道导弹发射，展示了多种新型战术武器，对北韩挑衅和乌克兰事态等核心外交安保焦点问题，很难做出判断和及时应对。另一位执政党相关人士表示：“据我所知，尹总统不仅在访日准备过程中，之后也出现了很多杂音，对此感到不舒服。” 首先，总统室当天就外交安保部门人员改编扩大观测再次划清了界限。总统室相关人士在新闻发布会上就讨论更换金室长的报道表示，“与事实不符。”另一位高层相关人士表示：“就任一年了，虽然有很多可能性，但目前谁也很难给出明确的答复。”这被解释为，在国事访美和5月G7峰会等重要外交日程即将到来之际，试图阻止内部动摇。从内部来看，这只是时机问题，外交安保阵营可能会追加进行改编。有预测称，韩美首脑会谈以后，外交、安保部门的全面改编将自然而然地实现。据悉，总统室人事部门正在进行应对今后内阁改组的基础工作。

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