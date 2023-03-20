韩日首脑会谈两天后，日本电视上刊载韩流素材广告. March. 20, 2023 07:47. by 东京=李尚勋 常驻记者 sanghun@donga.com. “坠入爱河。迷上了比自己小30岁的韩国偶像组合。” 向日本东京及首都圈供应城市天然气的世界最大的城市天然气企业“东京燃气”从18日开始以迷上韩流的母亲为素材，开始了电视广告。 虽然韩流热潮在日本扎根已久，但没有韩国相关事业的内需大企业将韩国作为形象广告实属罕见。巧合的是，尹锡悦总统和日本首相岸田文雄举行首脑会谈两天后开始播出，有分析认为，这反映了日本国内对韩国的友好认识。 东京煤气的新电视广告以有青春期女儿的出租车司机妈妈迷上韩国偶像组合“ONEUS”的焕雄的场面开始。听音乐、阅读杂志后，在东京韩国城新大久保独自购买韩国式甜点，并报名韩国语补习班学习韩国语。 用苦练而来的实力对乘坐出租车的韩国客人说“需要帮忙吗？您就放心交给我吧”的韩语。虽然中了盼望已久的首尔演唱会观看抽签，但碰巧遇伤新冠疫情，韩国行受挫。卧病在床的妈妈一边吃着女儿做的韩国式参鸡汤，一边为支持的偶像加油。 东京燃气方面在报道资料中表示：“想通过倾注热情对待自己喜欢的事情，展现生活变得富饶的面貌，展现为平凡人加油的公司形象。” 出演广告的演员安藤玉去年11月在韩国国际交流财团在东京举行的“K-BOOK庆典”上登台，并参加了朗读韩国短篇小说的活动。安藤玉通过东京燃气公司表示：“最近有关韩国的事情接连不断，所以开始学习韩文”，“希望今年内去韩国品尝美味的食物。”

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