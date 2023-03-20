华尔街携手，银行合并……金融危机迫在眉睫的美国和欧洲. March. 20, 2023 07:47. by 纽约=常驻记者 金贤洙、巴黎=常驻记者 赵恩雅 kimhs@donga.com、achim@donga.com. 据观测，瑞士第一大银行瑞银集团（UBS）将收购面临破产危机的第二大银行瑞士信贷银行（CS）。美国要求像沃伦·巴菲特一样的华尔街大腕共同参与银行救助。美国和欧洲正在竭尽全力阻止另一个“黑色星期一”（股价暴跌），以平息全球金融危机的恐惧。 英国《金融时报》、美国《华尔街日报》等媒体当地时间18日报道称，瑞银即将收购瑞信。如果资产规模达1.1万亿美元（约1440万亿韩元）的瑞银收购5750亿美元（约753万亿韩元）规模的瑞信，欧洲将诞生超大型“恐龙银行”。有预测称，这将成为世界银行史上自2008年全球金融危机以来最大的事件。 美国有线电视新闻网（CNN）援引瑞士媒体的话报道说，瑞士财政部从当天下午5点开始举行了决定瑞信命运的危机管理会议。《金融时报》也报道说，瑞银和瑞信将于19日分别召开理事会。《华尔街日报》表示，两家公司的收购协议可以在19日或之前达成。 据《金融时报》透露，瑞士金融当局为了在周一20日股市开盘前宣布两家公司的收购合并，正在摸索跳过当地法律要求的6周股东协议及股东大会程序的紧急措施。这是为了防止因市场恐慌而引发的挤提（大规模取款）事态导致的“黑色星期一”。 美国彭博社18日援引相关人士的话报道说，美国政府高层负责人多次联系“投资奇才”沃伦·巴菲特，要求他出面解决中小型银行危机。此前，JP摩根大通总裁杰米·戴蒙16日也应美国财政部长耶伦的要求，出面救济陷入银行挤兑危机的第一共和国银行。 虽然11家美国大型银行公布了300亿美元（约39万亿韩元）的存款，但第一共和国银行的股价在17日仍然暴跌了33%，这还不足以平息金融危机的恐慌。美国中小银行联合要求耶伦等采取更强有力的措施，称：“联邦存款保险公司保证2年全额存款，恐惧才能平息。”

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